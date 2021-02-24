Очільник МОЗ України Максим Степанов, який 23 лютого 2021 року повернувся з Індії, де домовлявся про постачання вакцин проти коронавірусу, розповів, яких зрушень йому вдалося досягти. З-поміж них – постачання додаткових партій вакцини від Novavax.

Про це він розповів під час брифінгу 24 лютого.

– Візит до Індії був складним, але успішним. Нам вдалося виконати кілька стратегічних завдань: прискорити доправлення вакцини до України, домовитися про додаткові партії, провести переговори щодо перспектив на найближчий час, – зазначив Максим Степанов.

До України вже дійшла перша партія вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.

Крім того, міністр розповів про такі напрацювання:

переговори про додаткові партії вакцин американської компанії Novavax, попереду контактування додаткових обсягів – близько 5 млн доз вакцин;

відвідання індійської компанії Bharat Biotech, яка розробила власну вакцину, нині триває третя стадія клінічних випробувань речовини;

домовленість щодо участі України у клінічних випробуваннях нової вакцини у формі назального спрею чи крапель.

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Вакцинація проти коронавірусу

23 лютого до України з Індії прибула перша партія вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZenecа.

У країні 24 лютого має розпочатися вакцинація.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.