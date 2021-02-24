Очільник МОЗ України Максим Степанов, який 23 лютого 2021 року повернувся з Індії, де домовлявся про постачання вакцин проти коронавірусу, розповів, яких зрушень йому вдалося досягти. З-поміж них – постачання додаткових партій вакцини від Novavax.
Про це він розповів під час брифінгу 24 лютого.
– Візит до Індії був складним, але успішним. Нам вдалося виконати кілька стратегічних завдань: прискорити доправлення вакцини до України, домовитися про додаткові партії, провести переговори щодо перспектив на найближчий час, – зазначив Максим Степанов.
До України вже дійшла перша партія вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.
Крім того, міністр розповів про такі напрацювання:
- переговори про додаткові партії вакцин американської компанії Novavax, попереду контактування додаткових обсягів – близько 5 млн доз вакцин;
- відвідання індійської компанії Bharat Biotech, яка розробила власну вакцину, нині триває третя стадія клінічних випробувань речовини;
- домовленість щодо участі України у клінічних випробуваннях нової вакцини у формі назального спрею чи крапель.
Вакцинація проти коронавірусу
23 лютого до України з Індії прибула перша партія вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZenecа.
У країні 24 лютого має розпочатися вакцинація.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.