До Львівської обласної лікарні привезли чоловіка у важкому стані, з розривом черевної аорти.

Медики були дуже здивовані, коли під час комп’ютерної томографії виявилося, що всі внутрішні органи пацієнта розташовані дзеркально: серце, печінка, магістральні судини.

Однак роздивлятися часу не було. Хірурги одразу взялися за справу.

– Пульс пацієнта визначався лише на магістральних артеріях, тиск практично не визначався, – розказав судинний хірург Віктор Палій. – Летальність цього пацієнта – близько 70%, незважаючи на всі наші старання. Труднощі виникли, коли відкрили живіт і зрозуміли, що все не на своєму місці. І потрібно у голові будувати інший макет даної операції.

Операція тривала дві з половиною години. Ярослав утратив понад два літри крові, але, на щастя, лікарям вдалося повернути чоловіка до життя. Нині він у реанімації, і вже почувається краще. Каже, і раніше знав, що серце б’ється з іншого боку.

– Не звертався до лікарів, бо було все добре, – сказав пацієнт.

Його дружина розповіла, що за 50 років спільного життя чоловік не мав проблем зі здоров’ям, тому на розташування органів ніхто не звертав уваги. Ярослав вів звичне життя.

Дзеркально розташовані органи трапляються раз на 10 тисяч, кажуть медики. На практиці досі описаний лише один такий самий випадок – у жителя Японії.

– Такого хворого ви ще в житті не бачили, і такого хворого взагалі в Україні ще ніхто не бачив, – констатував судинний хірург Андрій Кіхтяк.

Ярослав іще кілька днів проведе в реанімації. Після виписки його випадок медики обов’язково впишуть в історію української медицини.