В Amazon майже 20 тис. працівників інфікувались коронавірусом

У компанії Amazon заявили, що починаючи з березня 2020 року на коронавірус захворіли 19 816 працівників.

Така кількість складає 1,44% від 1,37 млн співробітників Amazon та її субсидіарної компанії Whole Foods.

Раніше Amazon критикували працівники та профспілки, звинувачуючи у тому, що компанія створює ризики для здоров’я співробітників.

Читайте: Компанія Amazon запровадила оплату долонями

На що Amazon зазначив, що рівень зараження та кількість хворих значно нижча, ніж очікувалось.

Найбільший інтернет-магазин за весь час пандемії коронавірусу тримав свої приміщення відкритими, щоб задовольнити попит серед покупців.

У Amazon повідомили, що виділили понад 100 млн захисних масок та запровадили температурну перевірку на усіх своїх об’єктах. Також було запроваджено заходи соціального дистанціювання та додаткове прибирання.

Коронавірус в Україні

Станом на 2 жовтня в Україні антирекорд щодо кількості хворих на коронавірус. За останню добу виявили 4 633 нових випадків Covid-19.

За минулу добу 68 осіб померли від ускладнень. Загалом уже відомо про 4 261 жертву коронавірусу. Водночас 2 148 людей одужали за добу. За час епідемії хворобу перемогла 96 591 людина.

Найбільша кількість хворих була зафіксована у Києві – 23 602, у Львівській області – 20 826, Харківській – 19 588, Чернівецькій – 14 787.

Джерело: BBC