В Одесі в інфекційній лікарні від Covid-19 з різницею у півгодини померло подружжя.

– Страшна трагедія сталася в сім’ї Ф. – колишніх жителів смт Іванівки, – повідомив голова Іванівської селищної ради Віктор Лобач. – В Одеській інфекційній лікарні протягом 30 хвилин померли чоловік, а потім його дружина.

По Іванівці одразу пішли різні чутки та нісенітниці, що нібито вони померли, як тільки зробили щеплення.

Віктор Лобач наголосив, що зі слів рідного брата покійного, вони дійсно померли від Covid-19, але вакциновані ніколи не були.

– Захворіли, лікувались вдома, а потім, коли стан здоров’я різко погіршився, їх госпіталізували до лікарні, спочатку дружину, а за два дні чоловіка, – додав голова Іванівської селищної ради.

В Україні із запровадженням жовтої зони епідемічної небезпеки зросла майже на 25% кількість введення доз вакцини від Covid-19.

Як повідомляє МОЗ, за минулу добу, 27 вересня, у країні від коронавірусу вакцинували 119 378 громадян. 70 004 з них отримали першу дозу препарату. А 49 374 завершили курс імунізації, отримавши другу дозу вакцини.

Протягом доби працювали 896 мобільних бригад. Отримати щеплення можна було у 2 971 пункті та 344 центрах вакцинації.

Джерело: Віктор Лобач Facebook.