Коронавірус в Україні станом на 6 листопада виявили ще у 25 063 осіб. Серед нових хворих – 1 541 дитина і 398 медиків.

Одужали за останній день 11 817 пацієнтів, а померли від ускладнень інфекції 793 хворих.

З діагнозом Covid-19 до лікарень госпіталізовано 5 057 осіб.

Найбільше нових хворих за добу – у Дніпропетровській (2 616), Одеській (2 177), Харківській (1 535), Львівській (1 465) областях та у Києві (1 426).

Covid-19 у регіонах України:

м. Київ – 1 426 випадків;

Вінницька область – 781 випадок;

Волинська область – 466 випадків;

Дніпропетровська область – 2 616 випадків;

Донецька область – 1 408 випадків;

Житомирська область – 834 випадки;

Закарпатська область – 345 випадків;

Запорізька область – 1 096 випадків;

Івано-Франківська область – 881 випадок;

Київська область – 876 випадків;

Кіровоградська область – 173 випадки;

Луганська область – 513 випадків;

Львівська область – 1 465 випадків;

Миколаївська область – 715 випадків;

Одеська область – 2 177 випадків;

Полтавська область – 963 випадки;

Рівненська область – 1 079 випадків;

Сумська область – 960 випадків;

Тернопільська область – 746 випадків;

Харківська область – 1 535 випадків;

Херсонська область – 808 випадків;

Хмельницька область – 1 057 випадків;

Черкаська область – 669 випадків;

Чернівецька область – 511 випадків;

Чернігівська область – 963 випадки.

Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

захворіло – 3 058 014 осіб;

одужало – 2 504 236;

летальних випадків – 71 635;

проведено ПЛР-тестувань – 14 801 967.

Вакцинація в Україні

За весь час вакцинальної кампанії в Україні щеплено 11 269 341 людину, з них отримали одну дозу – 11 269 339 осіб, повністю імунізовані від коронавірусу 7 858 507 людей.

Загалом же проведено 19 127 846 щеплень.