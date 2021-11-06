Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

В Україні 25 063 нових випадки Covid-19 та майже 800 смертей

6 Листопада 2021, 08:20 Валентина Летяк
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Коронавірус в Україні станом на 6 листопада виявили ще у 25 063 осіб. Серед нових хворих – 1 541 дитина і 398 медиків.

Одужали за останній день 11 817 пацієнтів, а померли від ускладнень інфекції 793 хворих.

З діагнозом Covid-19 до лікарень госпіталізовано 5 057 осіб.

Найбільше нових хворих за добу – у Дніпропетровській (2 616), Одеській (2 177), Харківській (1 535), Львівській (1 465) областях та у Києві (1 426).

Covid-19 у регіонах України:

  • м. Київ – 1 426 випадків;
  • Вінницька область – 781 випадок;
  • Волинська область – 466 випадків;
  • Дніпропетровська область – 2 616 випадків;
  • Донецька область – 1 408 випадків;
  • Житомирська область – 834 випадки;
  • Закарпатська область – 345 випадків;
  • Запорізька область – 1 096 випадків;
  • Івано-Франківська область – 881 випадок;
  • Київська область – 876 випадків;
  • Кіровоградська область – 173 випадки;
  • Луганська область – 513 випадків;
  • Львівська область – 1 465 випадків;
  • Миколаївська область – 715 випадків;
  • Одеська область – 2 177 випадків;
  • Полтавська область – 963 випадки;
  • Рівненська область – 1 079 випадків;
  • Сумська область – 960 випадків;
  • Тернопільська область – 746 випадків;
  • Харківська область – 1 535 випадків;
  • Херсонська область – 808 випадків;
  • Хмельницька область – 1 057 випадків;
  • Черкаська область – 669 випадків;
  • Чернівецька область – 511 випадків;
  • Чернігівська область – 963 випадки.

Covid-статистика з початку пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 058 014 осіб;
  • одужало – 2 504 236;
  • летальних випадків – 71 635;
  • проведено ПЛР-тестувань – 14 801 967.

Вакцинація в Україні

За весь час вакцинальної кампанії в Україні щеплено 11 269 341 людину, з них отримали одну дозу – 11 269 339 осіб, повністю імунізовані від коронавірусу 7 858 507 людей.

Загалом же проведено 19 127 846 щеплень.

Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика , Щеплення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка