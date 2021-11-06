Коронавірус в Україні станом на 6 листопада виявили ще у 25 063 осіб. Серед нових хворих – 1 541 дитина і 398 медиків.
Одужали за останній день 11 817 пацієнтів, а померли від ускладнень інфекції 793 хворих.
З діагнозом Covid-19 до лікарень госпіталізовано 5 057 осіб.
Найбільше нових хворих за добу – у Дніпропетровській (2 616), Одеській (2 177), Харківській (1 535), Львівській (1 465) областях та у Києві (1 426).
Covid-19 у регіонах України:
- м. Київ – 1 426 випадків;
- Вінницька область – 781 випадок;
- Волинська область – 466 випадків;
- Дніпропетровська область – 2 616 випадків;
- Донецька область – 1 408 випадків;
- Житомирська область – 834 випадки;
- Закарпатська область – 345 випадків;
- Запорізька область – 1 096 випадків;
- Івано-Франківська область – 881 випадок;
- Київська область – 876 випадків;
- Кіровоградська область – 173 випадки;
- Луганська область – 513 випадків;
- Львівська область – 1 465 випадків;
- Миколаївська область – 715 випадків;
- Одеська область – 2 177 випадків;
- Полтавська область – 963 випадки;
- Рівненська область – 1 079 випадків;
- Сумська область – 960 випадків;
- Тернопільська область – 746 випадків;
- Харківська область – 1 535 випадків;
- Херсонська область – 808 випадків;
- Хмельницька область – 1 057 випадків;
- Черкаська область – 669 випадків;
- Чернівецька область – 511 випадків;
- Чернігівська область – 963 випадки.
Covid-статистика з початку пандемії в Україні:
- захворіло – 3 058 014 осіб;
- одужало – 2 504 236;
- летальних випадків – 71 635;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 801 967.
Вакцинація в Україні
За весь час вакцинальної кампанії в Україні щеплено 11 269 341 людину, з них отримали одну дозу – 11 269 339 осіб, повністю імунізовані від коронавірусу 7 858 507 людей.
Загалом же проведено 19 127 846 щеплень.