Для надання медичної допомоги хворим українцям, які рятуються від вторгнення Росії, використовують новий медичний евакуаційний літак.

Йдеться про пацієнтів, які мають хронічні захворювання, та потребують термінової меддопомоги.

Тепер їх зможуть ще швидше доправити до лікарні з їхніх домівок чи з місць тимчасового перебування.

Про місткість та характеристики літака інформація поки що не уточнюється.

З 24 лютого в Україні триває війна. Окупанти руйнують населені пункти, жилі квартали, лікарні, пологові будинки, дитячі садки та школи. Через це госпіталізації та перевезення можуть потребувати тяжкі пацієнти.

????????Серед людей, які рятуються від ???????? вторгнення в ????????, є хронічно хворі.Вони потребують термінової спец. медичної допомоги. Для забезпечення догляду за такими пацієнтами Механізм цивільного захисту???????? посилив свої спроможності новим мед. евак. літаком ???? https://t.co/sXqWiPFMo7 pic.twitter.com/nWhgvbjWSN — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) March 25, 2022

Українська влада намагається організувати та забезпечити безпеку пересування під час евакуації з тих чи інших місць, однак ворог може вдаватися до провокацій.

Громадян закликають зберігати спокій, стежити за новинами з офіційних джерел та довіряти інформації лише з перевірених ЗМІ. Водночас не варто читати провокативні матеріалі на російських ресурсах.

Фото: EU Civil Protection and Humanitarian Aid