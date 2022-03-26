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В Україні для евакуації хронічно хворих використовують новий літак

26 Березня 2022, 08:44
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Меддопомога

Для надання медичної допомоги хворим українцям, які рятуються від вторгнення Росії, використовують новий медичний евакуаційний літак.

Йдеться про пацієнтів, які мають хронічні захворювання, та потребують термінової меддопомоги.

Тепер їх зможуть ще швидше доправити до лікарні з їхніх домівок чи з місць тимчасового перебування.

Про місткість та характеристики літака інформація поки що не уточнюється.

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З 24 лютого в Україні триває війна. Окупанти руйнують населені пункти, жилі квартали, лікарні, пологові будинки, дитячі садки та школи. Через це госпіталізації та перевезення можуть потребувати тяжкі пацієнти.

Українська влада намагається організувати та забезпечити безпеку пересування під час евакуації з тих чи інших місць, однак ворог може вдаватися до провокацій.

Громадян закликають зберігати спокій, стежити за новинами з офіційних джерел та довіряти інформації лише з перевірених ЗМІ. Водночас не варто читати провокативні матеріалі на російських ресурсах.

Фото: EU Civil Protection and Humanitarian Aid

Теги
медична допомога , швидка допомога
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