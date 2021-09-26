Вперше за 15 років ВООЗ посилила рекомендації щодо якості повітря

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) випустила нові Керівні принципи за якістю повітря, в яких знизила допустимі норми забруднення. В останній раз документ оновлювали в 2005 році.

Фахівці організації проаналізували понад 500 різних наукових робіт, і прийшли до висновку, що раніше дозволені концентрації забруднюючих речовин завдають непоправної шкоди здоров’ю.

Наприклад, призводять до передчасної смерті більше семи мільйонів чоловік і викликають групи захворювань. У дітей – в тому числі порушення розвитку і функцій легень, респіраторні інфекції, загострення астми. У дорослих – серцево-судинні та нейродегенеративні захворювання, а також діабет.

Згідно з новими рекомендаціями ВООЗ, концентрації повинні бути знижені:

в чотири рази у двоокису азоту (NO2) – її викидають в атмосферу при спалюванні палива, зокрема, дизельні двигуни;

в чотири рази у крупнодисперсних частинок діаметром до 10 мікрометрів;

в два рази у тонкодисперсних частинок діаметром менше 2,5 мікрометрів (діаметр людської волосини становить близько 50-100 мікрометрів).

Ці частинки виділяються на промислових підприємствах або дорогах, а також на будівництвах.

Вчені прийшли до висновку, що забруднення повітря стало найнебезпечнішою екологічною загрозою для здоров’я людини. Найчастіше від неї страждають країни з середнім і низьким рівнем доходу, розповів гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

43% країн немає стандартів якості повітря, а в 2019 році абсолютна більшість людей (90 відсотків) проживало в районах з перевищенням норм забруднення.