Нове дослідження, презентоване на конгресі Європейського товариства з трансплантації органів (ESOT) у 2023 році, демонструє, що трансплантація неонатальної нирки може стати революційним проривом у вирішенні гострого дефіциту нестачі органів.

Щоб оцінити можливість донорства органів новонароджених, дослідники проаналізували неонатальну смертність у США та довгостроковий розвиток цих нирок після трансплантації, а також етичні та соціальні міркування, пов’язані з цією процедурою.

Дослідження показало, що з 21 тис. немовлят, які загинули 2020 року, понад 12 тис. могли вважатися життєздатними донорами органів.

Зараз дивляться

Брак органів є однією з найсерйозніших проблем, що стоять перед галуззю трансплантації органів.

Станом на січень 2022 року в списку очікування на трансплантацію нирки у США перебувало 100 тис. пацієнтів, водночас у попередньому році пересадили всього 24 669 нирок. Брак донорського пулу призвів до загибелі 5000 пацієнтів у списку очікування.

Ця криза характерна не тільки для США. По всій Європі поставки органів не можуть задовольнити зростаючий попит, і щорічно в середньому 15-30% пацієнтів у списках очікування помирають.

У 2018 році нирки були органом, який найчастіше пересаджували в ЄС: на їхню частку припало понад 60% усіх трансплантацій. Попередні дослідження підтвердили життєздатність трансплантації нирок від дитячих донорів дорослим.

Примітно, що нирки новонароджених продемонстрували наздоганяючий ріст і чудові довгострокові показники, що перевершують результати живих донорів. Сучасні методи трансплантації також виявилися безпечними та ефективними для нирок новонароджених.

Як зазначають дослідники, донорство органів у дітей являє собою особливі етичні та соціальні проблеми. Ухвалення рішення про донорство може бути неймовірно важким для сім’ї, особливо, якщо йдеться про органи новонародженого.

– Визнаючи вельми емоційний характер цього питання і поточні етичні та юридичні міркування, результати дослідження підкреслюють важливість визнання новонароджених потенційними донорами органів, – зазначив президент ESOT, професор Габріель Оніску.

За його словами, для досягнення цієї мети вкрай важливо, щоб у кожній європейській країні було розроблено спеціальні протоколи педіатричного донорства, що охоплюють процедури донорства органів у новонароджених, які можуть допомогти врятувати безліч життів.