Історія Іллі Пилипенка не може залишити байдужим нікого. 30-літній вінничанин на фронт пішов добровольцем, став механіком-водієм танка.

Танкісти-побратими ніколи не говорили про свої страхи, але він знав, кожен боїться згоріти живцем у власній бойовій машині. Цей страх, не паралізував волю, навпаки, змушував зосереджуватися на бойовій роботі.

Може, саме тому, коли опритомнів у палаючому танку, самотужки, попри опіки і перелом ноги, вибрався з вогняної пастки і навіть відповз убік.

Це сталося на херсонському напрямку на початку вересня. Танк Пилипенка наскочив на міни.

Вогонь обпалив 30% його тіла. Першу домедичну допомогу Іллі надали побратими.

Потім були два важких місяці в опіковому відділенні, три пересадки шкіри, декілька переливань крові…

На превеликий жаль, ногу врятувати не вдалося. У Львові в Національному реабілітаційному центрі Незламні захиснику встановили протез.

І Ілля прийняв рішення: хоче приєднатися до команди протезистів, яка працює тут. Він упевнений, що зможе власним досвідом і потрібним словом допомогти таким же пораненим, як він, не зневіритися, віднайти в собі сили для подальшої боротьби.

Ця історія ще раз нагадує про акцію львів’ян Твоя кров рятує, мета якої – підвищити обізнаність людей про донорство крові та мотивувати ставати донорами.

Стати донором крові можна за адресою: вул. Миколайчука, 9. У будні з 9:00 до 12:00.

Запис за номером: 0 800 333 003.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова