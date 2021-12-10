Грем Джордж Спенсер розповів, що його під час ранкової прогулянки 26 разів за 10 секунд вкусили видри.

Чоловік, якого покусала зграя видр у сінгапурському парку, думав, що помре під час нападу.

Грем Джордж Спенсер, громадянин Великої Британії, який проживає в Сінгапурі розповів, що наближався до входу в сад, коли помітив близько 20 видр, які перетинали дорогу перед ним.

Тварини рухалися тихо, але збожеволіли після того, як до них побіг інший чоловік, сказав Спенсер. Бігун зміг уникнути тварин, але Спенсеру не пощастило.

Він сказав, що вони кинулися на нього, кусаючи його за щиколотки, ноги та сідниці, і він впав.

– Я насправді думав, що помру – вони збиралися вбити мене, – додав він.

Друг Спенсера, який був приблизно за 15 кроків до нього, підбіг з криком, щоб відлякати видр.

Друзі побігли до центру для відвідувачів. Після того, як співробітники центру обробили деякі рани, Спенсер потрапив до сусідньої лікарні Гленіглз, де йому зробили щеплення від правця та видали антибіотики.

Чоловік ще тричі звертався до лікарні для лікування ран. Напад коштував йому близько $1 200.

Після розмови з представником Сінгапурського ботанічного саду Спенсер з’ясував, що влада розслідує інцидент.

Вважається, що на острові проживає 10 сімей видр, або загалом близько 90 голів. Вигнані забрудненням у 1970-х роках, вони повернулися, оскільки останніми роками водойми країни були очищені. The Washington Post повідомляє, що тварини часто зустрічаються в вестибюлях лікарень і в басейнах кондомініумів, люди навіть бачили, як вони пили з громадських фонтанів.

Хоча річкова видра здається доброзичливою, відомо, що тварини раніше нападали на людей. У травні видра вкусила 77-річного чоловіка за ногу під час тренування біля річки Калланг у Сінгапурі.

Бернард Сі, член OtterWatch та робочої групи Otter, яка відстежує видр в районі, що оточує ботанічний сад Сінгапуру, сказав, що сімейство видр, назване сім’єю Зук, було постійним відвідувачем саду і, можливо, покусало Спенсера, відчувши небезпеку.

– Враховуючи, що це було вранці, можливо, було темно для видр, і чоловік міг стати просто жертвою обставин, — сказав він Straits Times.

Рада національних парків Сінгапуру випустила рекомендацію щодо того, що робити під час зустрічі з видрою, в якій не рекомендує торкатися та переслідувати тварин. За ними можна тільки спостерігати на відстані.