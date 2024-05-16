З приходом весняно-літнього сезону багато з нас прагнуть відправитися на природу, де можна насолоджуватися свіжим повітрям, мальовничими краєвидами та, звісно ж, посмажити шашлик.

Бо пікнік – це чудова можливість відпочити, провести час з сім’єю та набратися сил.

Тому українці вже починають цікавитися, як посмажити шашлик, в якому маринаді замаринувати та як правильно обрати м’ясо для страв на грилі.

Від денних пікніків до вечорів біля вогнища, готування на грилі є не тільки смачним, але й справжнім способом створити незабутні моменти з родиною та друзями.

Отже, сьогодні розкажемо, як правильно смажити шашлик та поділимося рецепт соковитого м’яса, щоб пікнік удався на всі 100%!

Підготовка до пікніка

Перш ніж вирушити на природу, треба підготуватися:

Знайдіть відповідне місце для пікніка або кемпінгу, де дозволяється використання гриля.

Підготовте необхідне приладдя для гриля, таке як решітка, розпалювач, вугілля або газовий балон тощо.

Заздалегідь підготуйте продукти для гриля, такі як м’ясо, рибу, овочі, спеції та маринади.

Не забудьте також про столові прилади, тарілки та склянки.

М’ясо

Для шашлику згодиться не будь-який сорт м’яса, не з будь-якої частини туші. Воно має бути м’яким і в міру жирним.

Яку частину краще вибрати:

яловичина – для смачного шашлику ідеально підійде філе;

свинина – краще вибирати ошийок або окіст;

баранина – для страви краще відібрати вирізку;

курка – можна смажити всю.

Овочі

Ідеальний шашлик не можна уявити без овочів. Хтось додає до м’яса лише цибулю, інші ж експериментують з найрізноманітнішими доповненнями.

Якими овочами урізноманітнити шашлик:

цибуля;

болгарський перець;

молоді кабачки;

баклажани;

помідори.

Можна додавати і гриби. До речі, можна приготувати і смачний вегетаріанський шашлик лише з овочів. Легкий присмак диму лише підкреслить їхній смак.

Риба

Альтернативою м’ясного шашлику може стати рибний або з морепродуктів.

Під час вибору риби для шашлику потрібно орієнтуватися на види середньої жирності.

Яка риба підходить для шашлику:

осетер;

лосось;

сом:

короп;

скумбрія.

А ось з морепродуктів для шашлику ідеально підходять креветки.

Як правильно підготувати продукти та вугілля

Мабуть, не зайвим буде нагадати, що продукти для пікніка повинні бути свіжими, а напої – заздалегідь охолоджені. Також варто продумати, смажити будемо на вугіллі чи дровах.

Маринад

Підібравши продукти щоб посмажити шашлик, варто перейти до їхнього маринування. Правильно приготований маринад пом’якшує м’ясо, не пригнічує, а підкреслює кращі смакові якості продуктів.

Які ідеальні основи для маринаду:

вино;

кефір;

йогурт;

цибулевий сік.

Спеції треба вибирати на свій смак.

Під час приготування маринаду варто дотримуватися таких правил:

не зловживати кислими основами, сіллю і спеціями;

маринувати шашлик потрібно кілька годин, а краще залишити м’ясо у маринаді на ніч;

не варто маринувати шашлик у майонезі, цей соус для цього не призначений.

Вугілля

Після маринування йде обсмажування м’яса. Для цього потрібно підібрати правильне вугілля або дрова.

Як посмажити шашлик швидко? Готове вугілля – ідеальний варіант. Але якщо немає можливості його купити чи немає бажання зайвий раз витрачатися, смажимо на дровах.

Які дрова підходять для шашлику:

береза;

липа;

дуб;

вишня;

яблуня;

виноградна лоза.

Дрова з хвойних дерев, клена та інших ароматних видів дерева зіпсують смак шашлику.

Підібравши дрова, потрібно розвести вогонь. Для цього також не варто використовувати рідини або матеріали з їдким запахом. Розвести багаття треба завчасно, адже правильно смажити шашлик на сивих вуглинах, які дають стабільне, рівне тепло.

Як правильно смажити шашлик

Після всіх підготовчих процесів починається смаження шашлику. Що потрібно знати на цьому етапі?

Насаджувати шашлик потрібно правильно. Шматочки свинини і курки краще розміщувати на шампурі окремо один від одного. Так вони швидше і краще приготуються всередині. Яловичину і баранину, навпаки, краще нанизувати тісно, щоб зберегти соковитість.

Потрібно постійно повертати м’ясо. Регулярно повертаючи шампури з шашликом, можна отримати рівномірну рум’яну шкуринку зовні і м’яке соковите м’ясо всередині.

У жодному разі не можна допускати утворення вогню. У такому випадку є ризик, що м’ясо просто згорить.

Треба постійно переставляти шампури. Якщо деякі з них готуються швидше, потрібно перемістити їх на край мангала, а сиріші покласти всередину.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.