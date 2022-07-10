Небайдужі люди творять дива. Прямо зараз можна отримати безкоштовну консультацію лікарів з США завдяки проекту TELEHELPUKRAINE.

Як потрапити на прийом лікаря зі Сполучених Штатів, перебуваючи в Україні, розказала виконавча директорка проекту Соломія Савчук.

Зараз дивляться

– Взагалі, все дуже просто, – сказала Соломія. – Будь-який пацієнт в Україні чи на території Польщі може зайти на наш сайт https://www.telehelpukraine.com та обрати категорію медичної або психологічної допомоги.

Потім обирається мова спілкування– українська, російська, англійська. Є й перекладачі. Потім іде вибір фахівця та в календарі – час, який найзручніший для телезв’язку.

– Після цього ми надсилаємо пацієнту електронного листа, який включає безпечне посилання, як під’єднатися до дзвінка. Є також волонтери, які можуть допомогти з процесом запису, або з наступними кроками після прийому.

Соломія запевнила, що багато лікарів в Америці і в світі бажають якось дієво допомогти українцям. Тому вже близько 70 лікарів зголосилися взяти участь у проекті, вони працюють по кілька годин на тиждень у свій вільний час і всі із задоволенням допомагають українським пацієнтам безкоштовно.

Наразі серед залучених до роботи у проекті фахівців є лікарі загальної практики (на кшталт сімейних лікарів), педіатри, кардіологи, неврологи, гінекологи, дерматологи.

У подальшому будуть приєднуватися й інші спеціалісти.

Може виникнути питання, наскільки ефективною може бути така консультація.

– Звісно, телемедицина має деякі обмеження, – погодилася Соломія. – І пацієнт має це розуміти. Тому на сайті ми описуємо проблеми, з якими варто звертатися.

Телемедицину можна використовувати також для отримання другої думки, коли пацієнт уже співпрацює з фахівцем, але хоче отримати іще деяку інформацію. Ми можемо співпрацювати також з лікарями таких пацієнтів. Ми заохочуємо до співпраці спеціалістів на місцях, щоб обмінюватися досвідом.

Послугами американських лікарів уже скористалися близько 100 пацієнтів. З кожним тижнем кількість пацієнтів збільшується.

– Цього тижня ми мали вже кожного дня 5-6 візитів, а можемо отримувати 10-20 візитів, – повідомила Соломія Савчук. – Тому що, потенціал є більшим, ніж ми його використовуємо на даний момент.

Отже, якщо ви знаходитеся в Україні або Польщі і маєте питання щодо свого здоров’я, а спеціаліста поруч немає, або, якщо ви хочете отримати другу думку, звертайтесь до американських фахівців.