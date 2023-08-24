Дівчинку Ярославу – єдину і довгоочікувану дитину Оксани і Анатолія Кучеренків врятували і виходили в Тернопільському обласному перинатальному центрі Мати і дитина.

Медики вважають це великим досягненням, бо вперше вдалося врятувати таку крихітку – Ярослава народилася надто рано – на 22 тижні вагітності з вагою 560 гр.

Що вже казати про батьків. Вони – щасливі. 15 років мріяли про дитину і ніяк не виходило, то ж змушені були зробити ЕКО.

Дуже боялися, що втратять донечку, проте, дівчинка дуже хотіла жити, а лікарі їй в цьому допомагали.

Понад два місяці дитина була на ШВЛ та парентеральному харчуванні. Лікарі робили все необхідне і вірили, Яся зможе дихати сама.

І ось уже четверту добу маля показує свою рішучість і дихає без допомоги апаратів.

Неля Скубенко на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла, що це перший такий випадок порятунку настільки крихітної пацієнтки в історії тернопільського закладу.

Короткі рядки з допису Нелі Скубенко можна вважати першими рядками біографії маленької українки Ярослави Кучеренко.

Ургентний кесарів розтин… Дівчинка, 560 гр, 37 см…. 3/4 бали… Інтубація, сурфактант, ШВЛ, НЕК, парентеральне харчування… Екстубація…. Невдала…. Знову ШВЛ. Ще одна екстубація… Знову невдала… 18.08 – дихає сама!

Зараз, через два місяці після народження дівчинка важить понад 1 кілограм 300 грамів.

– Купили вже навіть кріселко, в якому перевозити дитинку. Вже приглядаємося до люльки,– каже мама дівчинки Оксана Кучеренко.

Лише тепер тернопільські лікарі наважилися розповісти про мужню маленьку Ярославу, яку весь заклад вважає своєю хрещеницею.

– Це унікальний випадок, вони поступили до нас у терміновому порядку і не було часу зволікати. Результат підтверджує – наша робота та наші дії були правильними, – говорить Віктор Овчарук, генеральний директор центру Мати і дитина.

Джерело: Суспільне Тернопіль

Фото: Неля Скубенко