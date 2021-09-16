Єгипет не визнає українські Covid-сертифікати – туристи змушені робити тести

У Єгипті прикордонники не визнають українські Covid-сертифікати. Через це у туристів з України виникають труднощі з в’їздом.

Єгипетська сторона вимагає, щоб на паперовому сертифікаті був QR-код. У документах, які видають в українських лікарнях, його немає.

Щодо електронного сертифіката про вакцинацію у додатку Дія – Україна та Єгипет ще не домовилися про визнання такого виду документа.

Формально вакциновані українці можуть перетинати кордон Єгипту без ПЛР-тесту, але на практиці їм все одно потрібно його робити.

– Сертифікат має містити QR-код та не має містити жодних виправлень, підтирань чи правок. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності сертифікату, єгипетська сторона залишає за собою право на проведення ПЛР-тесту по прильоту, – йдеться на сайті Консульської служби України.

Тому всім українцям, які планують поїздки до Єгипту, потрібно зробити тест на коронавірус не пізніше ніж за 72 год до прибуття, незалежно від вакцинації.

Туристам, які прибувають в аеропорти Хургади, Шарм-ель-Шейху, Таби та Марса-Алами, можна зробити тест після приїзду. Вартість складає $30.

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Джерело: Turprofi.com.ua