Некомерційна клініка Мейо в США звільняє більше 700 співробітників, які не виконали вимоги щодо вакцинації від коронавірусної інфекції. Це приблизно 1% від загальної чисельності трудового колективу медичного закладу.

Як повідомляється, керівництво медичного центру надало своїм співробітникам можливість отримати до 3 січня 2022 року хоча б першу дозу вакцини. Або ж надати відповідне звільнення з медичних або релігійних причин.

Згідно із заявою клініки Мейо, близько 1% з 73 тис. співробітників не виконали цієї вимоги.

У заяві йдеться, що цей показник звільнених через відмову від Covid-вакцинації можна порівняти з аналогічними даними інших організацій охорони здоров’я.

При цьому особливо наголошується, що більшість відмов від Covid-щеплень з медичних або релігійних причин були задоволені.

Джерело: Kare11