Парламент та представники країн-членів ЄС домовилися зберегти структуру цифрового сертифіката ЄС про Covid-19 ще на рік, до червня 2023 року.

У понеділок увечері переговорні групи з Європейського парламенту та Ради ЄС досягли угоди про продовження дії схеми цифрового сертифіката ЄС про Covid-19 (EUDCC), термін дії якого спливає 30 червня, ще на 12 місяців.

Продовживши правову базу на рік, законодавці ЄС хочуть гарантувати, що громадяни ЄС будуть мати право на вільне пересування у разі появи нового варіанту, що викликає занепокоєння.

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Домовилися також, що держави-члени ЄС повинні утримуватись від запровадження додаткових обмежень на вільне пересування власників EUDCC. Це буде дозволено робити лише в тому разі, якщо такі обмеження необхідні, пропорційні та недискримінаційні з метою охорони здоров’я населення.

Депутати Європарламенту також домоглися додавання пункту, в якому міститься прохання до Комісії оцінити, чи потрібна схема EUDCC після шести місяців (наприкінці 2022 р.) на основі останніх наукових рекомендацій Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) та Комітету з охорони здоров’я.

Комісія також має підготувати і випустити огляд, який описує всі розробки EUDCC на національному та міжнародному рівнях. Схема має бути скасована, щойно дасть можливість епідемічна ситуація.

Тепер неофіційна угода має бути офіційно схвалена парламентом і Радою, щоб вона набула чинності до 30 червня, коли закінчиться термін дії чинних правил.

Пленарне голосування заплановане на сесію 22-23 червня у Брюсселі.