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Жертвам сексуального насильства: ви не одні, вам допоможуть. Далі є

3 Серпня 2022, 19:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Жертвам сексуального насильства: ви не одні, вам допоможуть. Далі є
Джерело: Depositphotos

Проєкт Психічне здоров’я для України / Mental Health for Ukraine (MH4U) у партнерстві з консалтинговою агенцією One Health запустили інформаційну платформу Далі є з метою допомогти людям, які пережили сексуальне насильство під час війни, знайти всю необхідну інформацію в одному місці.

Тут ви дізнаєтеся, як та де можна отримати медичну, психологічну та юридичну допомогу, як зафіксувати сексуальний злочин, що робити, коли ви стали свідком такого злочину.

Сексуальне насильство, використовується російськими агресорами як зброя проти мирного населення України. За час повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року від цього постраждали сотні жінок, чоловіків та дітей.

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Але світло переможе темряву. Пам’ятайте, що ви не самі, і далі точно є.

Джерело: MH4U

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