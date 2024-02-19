Перші ліки, що сповільнюють прогресування хвороби Альцгеймера, можуть бути схвалені регулювальними органами Великої Британії вже наступного тижня. Але експерти занепокоєні рідкісними випадками серйозних побічних ефектів.

Чайна ложка мозку

– У пацієнтів, які приймали ці препарати, мозок, здається, стискається швидше, ніж у людей, які отримують плацебо, – заявив експерт із психіатрії літніх людей в Університетському коледжі Лондона, професор Роб Ховард.

За словами Говарда, дані візуалізації дійсно припускають, що люди насправді втрачають трохи більше чайної ложки мозку, що може викликати вкрай негативні наслідки в довгостроковій перспективі.

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Нова ера в лікуванні

Повідомляється, що результати випробувань торік двох препаратів, леканемабу і донанемабу, були сприйняті як початок нової ери в лікуванні хвороби Альцгеймера. Уперше у світі було доведено, що ці методи лікування уповільнюють прогресування симптомів і виводять токсичні білки з мозку хворих.

Повідомлялося, що леканемаб уповільнює клінічне погіршення приблизно на 27% за 18 місяців, а донанемаб – на 35%. Було заявлено, що ця зміна приблизно еквівалентна п’ятимісячному уповільненню прогресування захворювання.

Набряк мозку

Однак результати також показали, що у 21% учасників, які приймали леканемаб, спостерігався набряк мозку або кровотеча порівняно з 9% тих, хто приймав плацебо.

Приблизно у 30% пацієнтів, які приймали донанемаб, розвинувся крововилив у мозок порівняно з 5% у контрольній групі.

Професор Говард заявив, що МРТ найпостраждаліших випадків нагадували знімки людей, які перенесли інсульт або будь-яку черепно-мозкову травму.

Користь від ліків може бути занадто незначною, щоб її могли помітити пацієнти, попередив Говард.

Користь і ризики

Медик, який лікував пацієнтів із хворобою Альцгеймера протягом двох десятиліть, розповів великому зібранню експертів у США, що він стурбований тим, що виробники приховують дані.

– Для мене важливо представити всі переваги і ризики, пов’язані з будь-якими новими ліками, повністю і без упередженості, – заявив він.

За словами фахівця, викликає занепокоєння той факт, що, хоча було наголошено на скромній користі леканемабу в уповільненні прогресування хвороби Альцгеймера, відносно менше уваги приділяли поширеним побічним ефектам препарату – набряку мозку і кровотечі.

Джерело: Express