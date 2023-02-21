Результати інноваційного дослідження вчених з університетів Піттсбурга і Карнегі-Меллона в США показують, що електрична стимуляція спинного мозку може в кінцевому підсумку допомогти багатьом людям, які отримали інвалідність в результаті інсульту.

Хізер Рендулік було 23 роки, коли вона перенесла інсульт, який паралізував ліву частину тіла. Десять років потому її ліва рука залишалася настільки пошкодженою, що жінка не могла зав’язати шнурки, друкувати двома руками або нарізати собі їжу.

Але через місяць участі в новаторському дослідженні вона вже змогла відкрити висячий замок ключем, намалювати карту Італії, вмочити курячий нагетс в соус і з’їсти його виделкою. І все це – лівою рукою.

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Дослідники імплантували електроди вздовж її спинного мозку, забезпечуючи електричну стимуляцію, коли пацієнтка пробувала різні види діяльності. Під час стимуляції її ліва рука стала більш рухливою, пальці спритнішими, і вона могла робити навмисні рухи швидше і плавніше.

Кілька вчених заявили, що залишається багато питань щодо ефективності і застосовності цього методу, але наукова робота переконливо показала: цей експеримент являє собою першу успішну демонстрацію стимуляції спинного мозку для усунення слабкості і паралічу рук після інсульту.