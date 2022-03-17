Залишатися спокійним і зберігати холоднокровність в умовах активних бойових дій, які охопили практично всю Україну, вкрай складно. Подібний досвід багато хто з нас проживає вперше. Звідси і нерозуміння, як контролювати свій стан.

Як цьому навчитися і прийняти реальність нашого складного часу, розповіла психотерапевт Олександра Литвинчук.

– Під час війни у людей, як правило, формується три первинні реакції: бий, біжи, замри, – зазначила психотерапевт.

За її словами, реакція бігти проявилася у тих, хто поїхав. Завмерти – у тих, хто залишився. Бити – у чоловіків з військовою підготовкою.

При цьому психотерапевт зазначає, що серед хаосу і горя людина повинна, перш за все, зберігати здоровий глузд, вчитися повертатися в реальність і відстежувати свій стан.

Дихальні практики

Психотерапевт розповіла про декілька дихальних практик, які допоможуть повернути спокій.

Техніка Драбинка . Для цього необхідно поступово вдихати повітря і в такому ж темпі видихати. Кожен вдих повинен бути глибшим за попередній. На фінальному вдиху потрібно зробити глибокий видих. Цю техніку слід виконувати протягом 5 хвилин.

. Для цього необхідно поступово вдихати повітря і в такому ж темпі видихати. Кожен вдих повинен бути за попередній. На фінальному вдиху потрібно зробити глибокий видих. Цю техніку слід виконувати протягом 5 хвилин. Техніка Квадрат. Людина дихає на чотири рахунки. Тобто, необхідно зробити глибокий вдих, затримати дихання на чотири секунди, потім зробити видих і затриматись на чотири секунди. Кожен вдих і видих робити з таким самим інтервалом. Така техніка допомагає нормалізувати дихання, а разом з ним і фізичний стан.

Необхідність роботи з тілом

Психолог також акцентує увагу на необхідності роботи зі своїм тілом. Необхідно перевіряти опору в ногах, перевіряти цілісність власного тіла. Оскільки робота з тілом допомагає мозку визнати фізичну реальність, в якій людина перебуває.

– Дуже важливо постійно тестувати реальність. Аж до того, що ставити собі питання: де я зараз? Чи тут небезпечно? Коли читаєте новини і бачите цей жах, ви залишаєтеся у вакуумі свого страху. Розуміння того, що навколо вас є люди і є суспільство, допомагає зрозуміти, що ви не одні в цій війні, – додає фахівець.

Планувати свій день

Олександра Литвинчук зазначила, що для того, щоб вийти зі стану завмирання, важливо ставити собі прості завдання на найближчий час. Наприклад, погуляти з собакою, приготувати сніданок, прийняти душ. Це необхідно для того, щоб повернути прагнення до життя.

Коли людині страшно, у неї відбувається ефект завмирання. Вона занурюється в новини і боїться ще більше. У когось виникають різного роду залежності. Наприклад, від алкоголю. А планування допомагає залишатися більш життєздатним, радить психотерапевт.