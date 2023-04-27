Психологиня Наталя Велкова на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе допомогла розібратися з причинами непереборного прагнення відкладати навіть термінові справи на завтра та як боротися з цим явищем, яке реально ускладнює наше життя.

– Ситуація, коли ми плануємо або обіцяємо що-небудь зробити, але постійно відкладаємо виконання на нескінченне потім, що повторюється день у день, називається прокрастинацією, – пояснила психолог.

За словами фахівчині, прокрастинація буває різною залежно від причин, через які вона розвивається. Найчастіше вона викликана страхом (“у мене не вийде виконати завдання”, “хтось буде мене засуджувати”, “я не впораюся вчасно” тощо) або злістю (“я взагалі не повинна це робити”, “чому саме на мене повісили це завдання?”).

Окремий тип прокрастинації може розвинутися на тлі почуття сорому і провини за попередні “запрокрастиновані” завдання. У такому разі людина опиняється в замкненому колі прокрастинації і втрачає віру в можливість виконувати завдання вчасно.

– На перший погляд, прокрастинація схожа на лінь, але насправді зовсім це інша природа, – каже Наталя.

За її словами, лінь виникає, коли ми вирішуємо не виконувати завдання і насолоджуємося цим без почуття провини. Наприклад, валятися на дивані з книжкою, замість того, щоб прибирати оселю, і радіти цьому прекрасному рішенню – це лінь.

А ось скролити стрічку в соцмережі, відчуваючи провину і згадуючи кожні п’ять хвилин про необхідність записатися до стоматолога, це прокрастинація.

Одна з найпоширеніших причин прокрастинації це страх. Нас лякає, що:

виконати завдання не вийде;

ми зустрінемося з труднощами, які не зможемо подолати;

результат вийде поганий;

взагалі нічого не вийде, а час буде втрачено;

нашу роботу засудять;

усі побачать, які ми невдахи.

На думку психологів, хронічна прокрастинація заважає досягати успіхів у роботі та навчанні, може вплинути на стосунки, погіршити репутацію.

Самооцінка від хронічної прокрастинації теж страждає. Часто це призводить до загального невдоволення життям, відчуття “я не живу так, як мені хотілося б”.

Водночас прокрастинація може бути сигналом, що саме ця діяльність може вам не підходити. У такому разі корисно поміркувати, чи правильно ми обрали професію. Поодинокі випадки прокрастинації можуть дати можливість вибрати більш відповідний час для виконання завдання.

Як позбутися прокрастинації

За словами фахівчині, існує багато методів боротьби з прокрастинацією. Починайте хоча б з одного або поєднання кількох основних, а в міру прогресу впроваджуйте й інші:

слід знизити рівень загальної тривожності (можливо, не буде зайвим відвідувати психолога чи психотерапевта);

розподіляйте велике завдання на маленькі етапи, кожен з яких можна виконати за один раз;

плануйте робочий час (за будь-якою зручною для вас методикою);

розставляйте пріоритети для завдань за ступенем невідкладності та важливості;

починайте робочий день з найнеприємнішого завдання (або навпаки з маленького і легкого завдання, щоб отримати порцію задоволення і впевненості в собі);

візуалізуйте процес виконання завдання і фінального результату;

фіксуйте почуття, що викликають прокрастинацію;

зменшіть кількість відволікаючих чинників (сповіщення в месенджерах, соцмережі, розмови, мультизадачність тощо).

Як запобігти прокрастинації

Психологиня запропонувала покрокову інструкцію, яка допоможе втриматися від прокрастинації:

детально опрацьовуйте завдання, щойно воно з’явилося (на початку матеріалу визначили перші червоні прапорці – звертайте на них увагу);

визначайте, навіщо вам узагалі виконувати завдання, чому воно корисне, що ви отримаєте і як почуватиметеся, коли, нарешті, впораєтеся з ним;

продумуйте, як будете долати складнощі, якщо вони виникнуть;

згадуйте, як ви вже виконували подібні завдання або такі, що викликають схожі почуття чи складнощі.

Джерело: Бережи себе