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Психологія

В аптечку самодопомоги: техніка подолання стресу від Вадима Карпя’ка

13 Жовтня 2022, 13:17
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Український телеведучий Вадим Карп’як розповів про техніку медитації, яка допомагає йому долати стрес і стан тривожності. Це відео записала співачка Роксолана, а потім його розмістила у своєму Telegram-каналі перша леді Олена Зеленська.

– Бувало і краще, але в цілому нормально. Людина до всього звикає, – відповів Вадим Карп’як на питання проекту “Скажи чесно, як ти?”, в якому зірки відверто діляться своїми переживаннями і способами боротьби зі стресом.

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Техніка медитації від Вадима Карп’яка:

  • станьте прямо, складіть долоні перед собою і уявіть, що у вас в руках сокира;
  • заведіть складені долоні за голову;
  • напружте руки так сильно, як тільки зможете;
  • різко опустіть долоні вниз, немов рубаєте сокирою;
  • повторіть кілька разів, поки не відчуєте полегшення.

Автори проекту закликають приділяти кілька хвилин на день, щоб виконувати вправи на поліпшення ментального здоров’я і ні в якому разі не звикати до війни і шкоди, якої вона завдає нашій психіці.

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ДЖерело: Олена Зеленська

Теги
Війна в Україні Поради психічні розлади
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