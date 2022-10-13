Український телеведучий Вадим Карп’як розповів про техніку медитації, яка допомагає йому долати стрес і стан тривожності. Це відео записала співачка Роксолана, а потім його розмістила у своєму Telegram-каналі перша леді Олена Зеленська.
– Бувало і краще, але в цілому нормально. Людина до всього звикає, – відповів Вадим Карп’як на питання проекту “Скажи чесно, як ти?”, в якому зірки відверто діляться своїми переживаннями і способами боротьби зі стресом.
Техніка медитації від Вадима Карп’яка:
- станьте прямо, складіть долоні перед собою і уявіть, що у вас в руках сокира;
- заведіть складені долоні за голову;
- напружте руки так сильно, як тільки зможете;
- різко опустіть долоні вниз, немов рубаєте сокирою;
- повторіть кілька разів, поки не відчуєте полегшення.
Автори проекту закликають приділяти кілька хвилин на день, щоб виконувати вправи на поліпшення ментального здоров’я і ні в якому разі не звикати до війни і шкоди, якої вона завдає нашій психіці.
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ДЖерело: Олена Зеленська