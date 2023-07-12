В житті кожної людини настає момент, коли вона питає себе – чого я хочу насправді? Адже щоб прописати план на майбутнє та впевнено рухатися вперед, необхідно розуміти кінцеву мету — інакше можна заблукати й проґавити життя.

На перший погляд, таке просте питання часто залишається без відповіді, адже зрозуміти, чого ж ти справді хочеш від життя – завдання з зірочкою.

Найчастіше усі відповідають: хочу заробляти багато грошей, купувати речі, які подобаються, та насолоджуватися життям.

А от уявіть, що на вашому рахунку лежить мільярд доларів і ви вже купили все необхідне та навіть більше — як тоді виглядає ваше життя, чим ви займаєтеся, про що мрієте, чого хочете? Ось тут вже знайти відповіді на усі запитання стає вкрай важко.

Як зрозуміти, чого ти насправді хочеш, та як відшукати свої істинні бажання – Факти ICTV запитали у психолога та психотерапевта Діани Бобер.

Чому люди не розуміють, чого хочуть

За словами Діани Бобер, ця тема справді актуальна, оскільки ми живемо у світі, який постійно та стрімко розвивається.

Крім того, ми маємо безліч подразників, які викликають бажання мати усе те, що мають люди навколо, або ж люди не розуміють, чого хочуть, коли навколо багато варіантів.

До першої причини нерозуміння своїх істинних бажань, психолог відносить подразники у вигляді “успішного успіху”.

– У людини в сучасному соціумі створюється враження, що їй потрібно мати цей “успішний успіх”, хоча насправді це не так. Це не її істинне бажання, – каже Бобер.

Інша причина – дитинство. Проблеми у дорослому житті напряму повʼязані з нашим дитинством та вихованням. Відповідно, якщо дитину не навчили розрізняти свої бажання чи батьки не давали достатньо простору, людина в дорослому житті не розуміє, куди рухатись.

Доволі часто батьки приймають рішення за своїх дітей, дорослим важко зрозуміти, що дитина потребує певного часу, щоб зрозуміти – хоче вона гуляти чи залишитись вдома, буде їсти борщ чи котлети на обід.

– Дітей не вчать дослухатися до внутрішнього голосу. Відповідно, навичка обирати та прислухатися до своїх бажань не розвинена, – додає психолог.

Також ускладнює процес дослухатися до себе у дорослому житті відсутність батьків у дитинстві (коли мама й тато не приділяли достатньо уваги).

– До причин нерозуміння своїх бажань також можна віднести травматичний досвід або зростання в співзалежній чи дисфункціональній родині. Можливо, батьки страждали на алкоголізм чи наркоманію. Або ж дитина зростала в родині, в якій неможливо було говорити про свої почуття та бажання. Тобто ці теми були табуйованими, – каже Бобер.

Як зрозуміти, чого ти хочеш насправді

Приділіть час дослідженню своїх бажань

Варто розуміти, що жодна справа у нашому житті не відбувається швидко. Щоб досягти прогресу та відновити звʼязок зі своїм внутрішнім Я, потрібно виділити на це час.

– Якщо ви весь час жили з нерозумінням своїх бажань, то відновити цей контакт швидко не вдасться! Це потрібно розуміти, – каже психотерапевт.

Також не варто цькувати себе за те, що ви не будете одразу розуміти свої бажання. Прийміть цей факт та дайте собі час – місяць, пів року чи рік.

Почніть з малого

Щоб відновити контакт зі своїм внутрішнім Я та зрозуміти свої бажання, психолог радить почати помічати свої найдрібніші бажання та ставитися до них із повагою.

– Якщо зʼявляється навіть незначне бажання, яке викликає у вас позитивні емоції, варто підживлювати та втілювати його, – радить Бобер.

Не варто ставитися до своїх бажань негативно, відстежуйте свої емоції. Після найдрібніших бажань будуть зʼявлятися більші, серйозніші.

Замініть негативні налаштування

Свої думки “Я не знаю, чого хочу” замініть на “Я вчуся розуміти, чого хочу насправді“.

– Таким чином у мозку будуть формуватися нові нейронні звʼязки. Ви зрозумієте, що перебуваєте в процесі навчання, – радить Діана Бобер.

Практична порада

Щодня ми робимо багато виборів. Ваше завдання – робити ці вибори усвідомлено.

– Наприклад, люди замовляють в ресторанах ту саму їжу або, відкриваючи холодильник, беруть звичні для себе продукти, не розуміючи, чи хочуть вони цього насправді.

Ваше завдання – щодня замислюватися перед тим, як зробити певний вибір. Коли ви наступного разу прийдете в ресторан, не замовляйте те, що замовила ваша подруга, чи те, що ви їсте щоразу.

Посидьте, погортайте меню, доки не зʼявиться момент осяяння.

– Так само ми автоматично вдягаємося на роботу чи обираємо маршрут для прогулянки. Вам же необхідно зробити кожен вибір усвідомленим. Приділити цьому час та запитати в себе – чого ти хочеш саме зараз. Таким чином буде зʼявлятися контакт із внутрішнім Я, – радить психотерапевт.

Не очікуйте від себе швидких відповідей

– Це цілком нормально, якщо ви не знаєте, чого хочете. Кожне бажання потребує часу, щоб дозріти. Головне – бути готовим його почути, – каже Діана Бобер.

Які практики допоможуть зрозуміти, чого ти хочеш насправді

Техніка фрірайтинг (free writing)

– Чудова практика, яка допомагає розібратися в багатьох питаннях, а насамперед – почути свій істинний голос та зрозуміти свої бажання, – каже Бобер.

На неї потрібно виділяти щодня від 5 до 40 хв. Ваше завдання – взяти аркуш паперу та почати беззупинну писати усе, що приходить в голову.

Таким чином, думки почнуть розкладатись по поличках, а усі зайві та негативні емоції будуть відходити. До речі, ця практика дуже знижує тривогу.

Нотатки

– Заведіть собі нотатник у телефоні, куди щодня виписуватимете всі бажання, які приходять вам у голову, – радить психолог.

Спостерігайте за іншими

Спостерігайте за іншими людьми та ловіть всередині відгук, коли ви відчуваєте, що хочете так само. Ваше завдання – розшукати свої бажання.

Пригадайте дитинство

Згадайте, що вам подобалось у дитинстві, які бажання ви мали тоді, чого хотіли.

– Можливо, були бажання, які ви чи ваші батьки знецінювали. Пригадайте свої дитячі бажання та проаналізуйте. Можливо, серед них є відповідь на запитання – чого я хочу зараз, – каже психолог.

Випрацюйте схему

Наша точка А – я нічого не хочу/я не розумію, чого хочу.

Тепер ви починаєте слухати свій внутрішній голос та свої бажання. Ваше завдання – його цінувати, зрощувати та втілювати у життя.

– Що більше дрібних бажань втілите в життя, тим сильнішим стане нейронний звʼязок і тим легше вам буде чути ваші істинні бажання, – підсумовує Бобер.