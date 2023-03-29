Збільшення губ – доволі популярна процедура естетичної медицини, адже кожна красуня мріє про соковиті та пухлі уста.

Водночас контурна пластика губ передбачає дотримання певних правил як до, так і після введення гіалуронової кислоти. Факти ICTV дізнавалися, чи можна цілуватися після збільшення губ.

Поцілунки після збільшення губ – думка косметолога

За словами косметолога Людмили Ємець, після збільшення губ є ряд правил, яких треба дотримуватися для кращої та швидкої реабілітації.

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Що ж стосується поцілунків, то після збільшення губ цілуватися не можна!

– Поцілунки після збільшення губ можуть призвести до нерівномірного розподілу філера, асиметрії та іншої деформації, – каже косметолог.

Починати цілуватися після контурної пластики губ можна через тиждень після процедури!

Крім того, за словами косметолога Аліни Мармелюк, після процедури не можна: