Збільшення губ – доволі популярна процедура естетичної медицини, адже кожна красуня мріє про соковиті та пухлі уста.
Водночас контурна пластика губ передбачає дотримання певних правил як до, так і після введення гіалуронової кислоти. Факти ICTV дізнавалися, чи можна цілуватися після збільшення губ.
Поцілунки після збільшення губ – думка косметолога
За словами косметолога Людмили Ємець, після збільшення губ є ряд правил, яких треба дотримуватися для кращої та швидкої реабілітації.
Що ж стосується поцілунків, то після збільшення губ цілуватися не можна!
– Поцілунки після збільшення губ можуть призвести до нерівномірного розподілу філера, асиметрії та іншої деформації, – каже косметолог.
Починати цілуватися після контурної пластики губ можна через тиждень після процедури!
Крім того, за словами косметолога Аліни Мармелюк, після процедури не можна:
- протягом пʼяти днів відвідувати сауну, баню, солярій, басейн, гарячий душ;
- протягом трьох днів після проведення процедури займатися спортом;
- самостійно розминати та чіпати губи руками;
- кусати губи – може спровокувати міграцію (переміщення) філера;
- їсти та пити гаряче;
- займатися оральним сексом;
- фарбувати губи;
- пити через трубочку;
- тиснути чи чухати уста;
- вживати алкоголь та курити;
- самостійно (без консультації з лікарем) наносити креми чи мазі на губи;
- засмагати на сонці.