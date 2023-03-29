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Чи можна цілуватися після збільшення губ – думка косметолога

29 Березня 2023, 14:56
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Поцілунки
Джерело: Pixabay

Збільшення губ – доволі популярна процедура естетичної медицини, адже кожна красуня мріє про соковиті та пухлі уста.

Водночас контурна пластика губ передбачає дотримання певних правил як до, так і після введення гіалуронової кислоти. Факти ICTV дізнавалися, чи можна цілуватися після збільшення губ.

Поцілунки після збільшення губ – думка косметолога

За словами косметолога Людмили Ємець, після збільшення губ є ряд правил, яких треба дотримуватися для кращої та швидкої реабілітації.

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Що ж стосується поцілунків, то після збільшення губ цілуватися не можна!

– Поцілунки після збільшення губ можуть призвести до нерівномірного розподілу філера, асиметрії та іншої деформації, – каже косметолог.

Починати цілуватися після контурної пластики губ можна через тиждень після процедури!

Крім того, за словами косметолога Аліни Мармелюкпісля процедури не можна:

  • протягом пʼяти днів відвідувати сауну, баню, солярій, басейн, гарячий душ;
  • протягом трьох днів після проведення процедури займатися спортом;
  • самостійно розминати та чіпати губи руками;
  • кусати губи – може спровокувати міграцію (переміщення) філера;
  • їсти та пити гаряче;
  • займатися оральним сексом;
  • фарбувати губи;
  • пити через трубочку;
  • тиснути чи чухати уста;
  • вживати алкоголь та курити;
  • самостійно (без консультації з лікарем) наносити креми чи мазі на губи;
  • засмагати на сонці.
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