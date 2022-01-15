Сирна запіканка – ідеальний варіант для ситного сніданку або легкої вечері. Також вона підходить для дитячого та дієтичного харчування.

Факти ICTV підготували п’ять простих рецептів сирної запіканки, яка заполонить ваші смакові рецептори.

Сирна запіканка з маком

Інгредієнти:

сир 5% – 500 гр;

яйця – 2 шт.;

мак – 20 г;

мед або будь-який інший цукрозамінник (стевія, сироп агави) – 2 ст. л.;

манна крупа – 50 г;

сметана 10% – 3 ст. л.;

какао – 8 г;

вершкове масло.

Приготування

Відокремте білки від жовтків. Збийте білки до стійких піків за допомогою міксера.

У блендері перебийте сир, жовтки, сметану, мак, мед та манну крупу та залиште на 20 хв. У цю суміш обережно введіть білки та перемішайте сирну масу.

Відділіть 150 г сирного тіста, додайте у нього какао та добре перемішайте.

Потім змастіть форму (10 см у діаметрі) вершковим маслом та трішки посипте манною крупою. Спочатку викладіть масу без какао, а зверху додайте тісто з какао та вирівняйте.

Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовій шафі 30-35 хв.

Сирна запіканка з морквою та яблуками

Інгредієнти:

яблуко – 1/2 шт.;

морква – 1/3 шт.;

молоко – 1 ст;

манна крупа – 1 ч. л.;

сметана – 2 ст. л.;

цукор – 1 ч. л.

Приготування

Яблука, моркву почистити та порізати середнім кубиком. У кипляче молоко покласти моркву, проварити хвилин 10, потім покласти яблука і ще поварити 5 хвилин (яблучна кислота дасть молоку згорнуться, й утвориться сир), потім фрукти з сиром відкинути на друшляк, охолодити, скласти в чашу для блендера, додати цукор і подрібнити.

Потім у фруктово-сирну масу покласти сметану, манку і яйце і добре перемішати.

Форму для запікання змастити вершковим маслом і присипати манкою, викласти в неї масу і поставити в розігріту до 160 градусів духовку – випікати 25-30 хвилин. Під час подачі охолодити та нарізати на порційні шматочки.

Сирна запіканка з вишнею

Інгредієнти:

сир – 440 г;

манна крупа – 1 ст. л.;

сіль – 2 щіпки;

розморожена вишня;

яйця – 2 шт.;

вершки (орієнтуйтеся на густоту) – 70-10 мл;

вершкове масло.

Приготування

До сиру додайте яйця, манку, цукор, сіль, вершки та перебийте блендером до кремової текстури. З вишні відтисніть зайву воду та вмішайте у сирну масу.

Розігрійте духовку до 185 градусів. Змастіть форму для запікання вершковим маслом та викладіть у неї тісто. Запікайте у духовці протягом 25 хвилин.

Сирна запіканка в мультиварці

Інгредієнти:

сир – 500 г;

сметана – 200 г;

яйця – 5 шт.;

крохмаль – 1,5 ст. л.;

цукор – 50 г;

ванільний цукор – за смаком;

сухофрукти – за бажанням;

вершкове масло.

Приготування

Змішайте у глибокій чашці жовтки, сир, сметану, ванільний цукор, крохмаль. Збийте блендером до однорідної маси.

Білки збивайте з цукром. З’єднайте обидві суміші, за необхідності додайте сухофрукти.

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Чашу мультиварки змастіть невеликою кількістю вершкового масла, щоб запіканка не прилипла до дна.

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Готуйте запіканку протягом 60 хвилин в режимі Випічка, потім ще годину тримайте під закритою кришкою в режимі Підігрів.

Сирна запіканка у мікрохвильовці

Інгредієнти:

сир – 250 г;

цукор – 3 ст. л.;

манна або кукурудзяна крупа – 2 ст. л.;

яйця – 2 шт.;

вершкове масло – 1 ст. л.;

сода – 0,5 ч. л.

Приготування

Сир викладіть в окрему тарілку та розімніть його виделкою. Додайте цукор, манну крупу, яйця, вершкове масло та соду. З допомогою соди запіканка підніметься та буде соковитою.

Вкладіть сирну масу у спеціальний посуд зі скла для мікрохвильовки. Обов’язково закрийте посуд кришкою, бо якщо цього не зробити, запіканка висохне.

Запіканку поставте у мікрохвильовку та готуйте її протягом 8 хвилин (потужність 800 Вт).