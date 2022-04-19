Що зазвичай готують українці на Великдень?
По-перше, крашанки – фарбовані яйця.
По-друге, м’ясні страви: домашню ковбаску, запечену підчеревину, холодець та інші наїдки зі свинини. Адже саме на Велкидень колють кабанчика.
Цьогоріч Великдень у нас дещо сумний, але це найважливіше свято для всіх християн і хоча б щось смачненьке та буде приготовлене господинями.
А до тієї смакоти добре підійде страва з цікавою назвою – цвіклі.
Цвіклі – це західноукраїнська гостра страва, що готується з відвареного буряку, хрону та прянощів і подається до ковбаси, шинки, холодцю, страв із м’яса чи риби.
Рецепт
Інгредієнти:
- буряк – 1 кг
- корінь хрону – 150 г
- соняшникова олія
- цукор 2 ст. ложки.
- лимонний сік – 2-4 ст. ложки
- кілька невеличких гілочок чебрецю
- сіль – 1- 2 ч. ложки.
- перець гострий
Рецепт приготування:
- Зваріть буряк (або запечіть в духовці у фользі з додаванням прянощів). Обирайте для страви невеликі буряки темно-бордового кольору, вони краще смакують та швидше готуються.
- Готовий буряк охолодіть готовий буряк, почистіть від шкірки та натріть на дрібній тертці.
- Почистіть корінь хрону та теж натріть його на дрібній тертці. Додавайте хрін до буряків і пробуйте, щоб не був дуже гострим.
- Заправте цвіклі лимонним соком, цукром, сіллю і перцем. Перемішайте бурячки з хроном та спеціями.
- Зберігайте у скляній банці, щільно закритій кришкою, щоб хрін не втратив свою гостроту.
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Джерело: Про Львів