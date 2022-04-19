Що зазвичай готують українці на Великдень?

По-перше, крашанки – фарбовані яйця.

По-друге, м’ясні страви: домашню ковбаску, запечену підчеревину, холодець та інші наїдки зі свинини. Адже саме на Велкидень колють кабанчика.

Цьогоріч Великдень у нас дещо сумний, але це найважливіше свято для всіх християн і хоча б щось смачненьке та буде приготовлене господинями.

А до тієї смакоти добре підійде страва з цікавою назвою – цвіклі.

Цвіклі – це західноукраїнська гостра страва, що готується з відвареного буряку, хрону та прянощів і подається до ковбаси, шинки, холодцю, страв із м’яса чи риби.

Рецепт

Інгредієнти:

буряк – 1 кг

корінь хрону – 150 г

соняшникова олія

цукор 2 ст. ложки.

лимонний сік – 2-4 ст. ложки

кілька невеличких гілочок чебрецю

сіль – 1- 2 ч. ложки.

перець гострий

Рецепт приготування:

Зваріть буряк (або запечіть в духовці у фользі з додаванням прянощів). Обирайте для страви невеликі буряки темно-бордового кольору, вони краще смакують та швидше готуються. Готовий буряк охолодіть готовий буряк, почистіть від шкірки та натріть на дрібній тертці. Почистіть корінь хрону та теж натріть його на дрібній тертці. Додавайте хрін до буряків і пробуйте, щоб не був дуже гострим. Заправте цвіклі лимонним соком, цукром, сіллю і перцем. Перемішайте бурячки з хроном та спеціями. Зберігайте у скляній банці, щільно закритій кришкою, щоб хрін не втратив свою гостроту.

Джерело: Про Львів