Фаршировані яйця підійдуть не тільки для Великоднього столу, але й для невеликого фуршету. Начинити яйця можна будь-чим, шеф Євген Клопотенко пропонує чотири оригінальні начинки для популярної закуски.

Він використав авокадо, бринзу, консервований тунець та оселедець.

Щоб закуска вийшла смачною, потрібно правильно зварити яйця: жовток має бути оксамитової текстури, а його колір блідим.

Яйця залийте у каструлі водою кімнатної температури. Окропом заливати не варто – вони тріснуть. Варіть яйця рівно 8 хвилин після закипання, тоді жовток буде саме такий як треба – вологий та м’який. Збільшити час до 9-10 хвилин теж можна. Яйця будуть крутими, жовток у них буде щільним, сухим та блідого кольору. То ж, обирайте варіант самі.

Після того, як яйця зваряться, одразу залийте їх холодною водою та залиште охолоджуватися. Тоді їх дуже легко чистити. У свіжих яєць, яким 1-2 дні, з цим проблеми, тому при варінні додайте у воду чайну ложку соди.

Іще один спосіб отримати оксамитовий жовток: після закипання, зніміть каструлю з яйцями з вогню, накрийте кришкою та залиште на 8 хвилин. Вони будуть поступово доварюватися.

Різницю в способах приготування ви помітите самі, у другому варіанті яйця будуть ніжнішими на смак.

Рецепти начинок

Зваріть 12 яєць. Почистіть обережно, аби не пошкодити білок. Розріжте на дві рівні частини. Для кожної з начинок використовуйте 4 жовтки.

Перша начинка:

1 авокадо

1 ст. л лимонного соку

4 жовтки

дрібка солі Покладіть чотири жовтки в глибоку миску, додайте очищене від шкірки та кісточки авокадо, дрібку солі та 1 ст. ложку соку лимона, який потрібен для того, щоб плід не почорнів та для пікантності смаку. Розімніть виделкою до однорідної консистенції. Можете використати блендер, тоді отримаєте не просто начинку, а пасту. Друга начинка:

100 г філе оселедця

40 г вершкового масла

половина ріпчастої цибулі (приблизно 30 г)

4 жовтки У блендер перекладіть 100 г філе оселедця. Додайте 30 г очищеної ріпчастої цибулі та перебийте до однорідної консистенції. Додайте чотири жовтки та 40 г вершкового масла. Перемніть виделкою та добре перемішайте. Можете використати червону цибулю чи білу, бо вона має більш м’який смак, аніж ріпчаста.

Третя начинка: 100 г бринзи

40 г вершкового масла

4 жовтки Бринзу натріть на буряковій тертці та перекладіть у глибоку миску, додайте вершкове масло та чотири жовтки. Помніть виделкою та добре перемішайте. Бринзу можете замінити фетою чи адигейським сиром. На смак це не дуже вплине, тільки на консистенцію начинки. Якщо потрібно, додайте сіль до смаку.