Деякі люди можуть потерпати від фітофотодерматиту – реакції шкіри на деякі рослини, овочі, фрукти лише під впливом сонця.

Про симптоми та як з цим боротися, розповіла лікар-дерматолог Галина Безкоровайна-Хара.

– Під впливом УФ (найчастіше це UVA 320-380 нм) молекули фурокумаринів (речовин, що містяться в рослинах та підвищують чутливість шкіри до світла) переходять у нестабільний стан та активно вступають у фотохімічну реакцію. Через це у людини починають руйнуватися клітини (апоптоз, некроз) і відбувається запальний процес, – розповідає Галина Безкоровайна-Хара.

За її словами, на прискорення цього процесу також впливає перегрівання, підвищена пітливість та вологість.

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Що провокує:

цитрусові (лайм, лимон);

ефірні олії (парфуми);

борщовик та інші рослини підвиду парасолькових;

селера, петрушка, морква, пастернак.

Водночас йдеться не про вживання в їжу, а саме про контакт зі шкірою.

Симптоми фітофотодерматиту:

печіння шкіри;

свербіж;

пухирі.

Висип зазвичай з’являється через 24 години та досягає свого піку на другу-третю добу. Після регресу висипань залишається тривала стійка гіперпігментація.

Як запобігти фітофотодерматиту: