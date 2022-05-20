Деякі люди можуть потерпати від фітофотодерматиту – реакції шкіри на деякі рослини, овочі, фрукти лише під впливом сонця.
Про симптоми та як з цим боротися, розповіла лікар-дерматолог Галина Безкоровайна-Хара.
– Під впливом УФ (найчастіше це UVA 320-380 нм) молекули фурокумаринів (речовин, що містяться в рослинах та підвищують чутливість шкіри до світла) переходять у нестабільний стан та активно вступають у фотохімічну реакцію. Через це у людини починають руйнуватися клітини (апоптоз, некроз) і відбувається запальний процес, – розповідає Галина Безкоровайна-Хара.
За її словами, на прискорення цього процесу також впливає перегрівання, підвищена пітливість та вологість.
Що провокує:
- цитрусові (лайм, лимон);
- ефірні олії (парфуми);
- борщовик та інші рослини підвиду парасолькових;
- селера, петрушка, морква, пастернак.
Водночас йдеться не про вживання в їжу, а саме про контакт зі шкірою.
Симптоми фітофотодерматиту:
- печіння шкіри;
- свербіж;
- пухирі.
Висип зазвичай з’являється через 24 години та досягає свого піку на другу-третю добу. Після регресу висипань залишається тривала стійка гіперпігментація.
Як запобігти фітофотодерматиту:
- ретельне миття шкіри з м’яким засобами після контакту з соком рослин;
- використання сонцезахисних засобів влітку;
- захист шкіри одягом та рукавичками під час контакту з рослинами (садові роботи, скошування трав).