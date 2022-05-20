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Краса

Фітофотодерматит: що це та як боротися

20 Травня 2022, 09:20
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
фотодерматит
Джерело: Pixabay

Деякі люди можуть потерпати від фітофотодерматиту – реакції шкіри на деякі рослини, овочі, фрукти лише під впливом сонця.

Про симптоми та як з цим боротися, розповіла лікар-дерматолог Галина Безкоровайна-Хара.

– Під впливом УФ (найчастіше це UVA 320-380 нм) молекули фурокумаринів (речовин, що містяться в рослинах та підвищують чутливість шкіри до світла) переходять у нестабільний стан та активно вступають у фотохімічну реакцію. Через це у людини починають руйнуватися клітини (апоптоз, некроз) і відбувається запальний процес, – розповідає Галина Безкоровайна-Хара.

За її словами, на прискорення цього процесу також впливає перегрівання, підвищена пітливість та вологість.

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Що провокує:

  • цитрусові (лайм, лимон);
  • ефірні олії (парфуми);
  • борщовик та інші рослини підвиду парасолькових;
  • селера, петрушка, морква, пастернак.

Водночас йдеться не про вживання в їжу, а саме про контакт зі шкірою.

Симптоми фітофотодерматиту:

  • печіння шкіри;
  • свербіж;
  • пухирі.

Висип зазвичай з’являється через 24 години та досягає свого піку на другу-третю добу. Після регресу висипань залишається тривала стійка гіперпігментація.

Як запобігти фітофотодерматиту:

  • ретельне миття шкіри з м’яким засобами після контакту з соком рослин;
  • використання сонцезахисних засобів влітку;
  • захист шкіри одягом та рукавичками під час контакту з рослинами (садові роботи, скошування трав).

Теги
Краса, Поради, поради лікаря
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