Чи помітили ви це? В сучасних кав’ярнях, каву часто подають із… горішками! Так, тими самими, горішками зі згущеним молоком, які раніше випікали вдома бабуся та матуся у формі на газі.
Не кажіть, що цей десерт є застарілим. Абсолютно не так! Печиво горішки з начинкою – це вишукана класика, що ніколи не втрачає свого шарму.
Якщо у вас є формочка для приготування печива горішки, дуже рекомендуємо вам приготувати ці смаколики вдома.
Отже, ділимося рецептом горішків зі згущеним молоком. Буде смачно!
Як приготувати горішки зі згущеним молоком в горішниці
Начинку можна розділити на 2 частини. В одну додати 1 ст. л. какао або 50 г розтопленого шоколаду. В начинку варто додати трохи цедри та соку лимона. Так начинка не буде приторно-солодка і набуде приємного смаку.
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно – 270 г
- вершкове масло – 125 г
- яйце (середнього розміру) – 1 шт.
- цукор – 3,5 ст. л.
- розпушувач – 0,5 ч. л.
- сіль – дрібка
- ваніль – дрібка
Для начинки:
- згущене молоко варене – 200 г
- вершкове масло – 80 г
- цедра лимона – 1 ч. л.
- сік лимона – 1 ч. л.
Приготування:
- Розм’якшене вершкове масло збиваємо з цукром, яйцем, дрібкою солі та ваніллю.
- Потім поступово, помішуючи, вводимо борошно, попередньо просіяне з розпушувачем. У нас вийде м’яке однорідне тісто.
- Горішницю ставимо на вогонь і гарно нагріваємо.
- Викладаємо шматочки тіста у заглиблення в формі. Форму закриваємо і гарно притискаємо.
- Готуємо вироби на середньому вогні приблизно по 1-2 хвилині з кожного боку.
- Знімаємо сковороду з вогню, виймаємо половинки горішків.
- Для начинки розм’якшене вершкове масло збиваємо зі згущеним молоком. Додаємо цедру та сік лимона і гарно перемішуємо.
- Наповнюємо половинки горішків начинкою і скріплюємо їх.
Замість розпушувача можна взяти соду у тій же пропорції. Але перед тим, як додавати її у тісто, треба погасити оцтом або соком лимона.
Печиво горішки зі згущеним молоком готові. Смачного чаювання!
Фото: Depositphotos