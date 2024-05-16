Чи помітили ви це? В сучасних кав’ярнях, каву часто подають із… горішками! Так, тими самими, горішками зі згущеним молоком, які раніше випікали вдома бабуся та матуся у формі на газі.

Не кажіть, що цей десерт є застарілим. Абсолютно не так! Печиво горішки з начинкою – це вишукана класика, що ніколи не втрачає свого шарму.

Якщо у вас є формочка для приготування печива горішки, дуже рекомендуємо вам приготувати ці смаколики вдома.

Отже, ділимося рецептом горішків зі згущеним молоком. Буде смачно!

Як приготувати горішки зі згущеним молоком в горішниці

Начинку можна розділити на 2 частини. В одну додати 1 ст. л. какао або 50 г розтопленого шоколаду. В начинку варто додати трохи цедри та соку лимона. Так начинка не буде приторно-солодка і набуде приємного смаку.

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно – 270 г

вершкове масло – 125 г

яйце (середнього розміру) – 1 шт.

цукор – 3,5 ст. л.

розпушувач – 0,5 ч. л.

сіль – дрібка

ваніль – дрібка

Для начинки:

згущене молоко варене – 200 г

вершкове масло – 80 г

цедра лимона – 1 ч. л.

сік лимона – 1 ч. л.

Приготування:

Розм’якшене вершкове масло збиваємо з цукром, яйцем, дрібкою солі та ваніллю. Потім поступово, помішуючи, вводимо борошно, попередньо просіяне з розпушувачем. У нас вийде м’яке однорідне тісто. Горішницю ставимо на вогонь і гарно нагріваємо. Викладаємо шматочки тіста у заглиблення в формі. Форму закриваємо і гарно притискаємо. Готуємо вироби на середньому вогні приблизно по 1-2 хвилині з кожного боку. Знімаємо сковороду з вогню, виймаємо половинки горішків. Для начинки розм’якшене вершкове масло збиваємо зі згущеним молоком. Додаємо цедру та сік лимона і гарно перемішуємо. Наповнюємо половинки горішків начинкою і скріплюємо їх.

Замість розпушувача можна взяти соду у тій же пропорції. Але перед тим, як додавати її у тісто, треба погасити оцтом або соком лимона.

Печиво горішки зі згущеним молоком готові. Смачного чаювання!

Фото: Depositphotos