Качка з яблуками – класична святкова страва. Шеф Євген Клопотенко пропонує запекти качку в тісті. М’ясо виходить настільки ніжним, що просто тане у роті. Ви й незчуєтеся, як страва зникне зі столу. Але задоволення від смаку того варте!

Інгредієнти:

1 качка (2-2,5 кг)

500 г борошна (+ 50 г для підпилу)

250 мл води

4 середніх квашених яблука

сіль та перець до смаку

Качку добре помийте та обсушіть паперовими рушниками. Ретельно натріть сіллю і перцем з усіх боків та зсередини. Розігрійте духовку до 180 градусів.

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Висипте у миску борошно та влийте воду. Перемішайте спочатку ложкою, а потім вимішайте руками. Тісто має бути пружним та однорідним.

Розріжте навпіл 4 середніх за розміром квашених яблука та вкладіть у черево качки. Зашийте кулінарною ниткою, аби яблука не випадали.

Присипте стіл чи дошку борошном та викладіть тісто. Розкачайте так, щоб можна було загорнути у нього качку повністю.

Викладіть качку на тісто та щільно обгорніть, щоб не було отворів. Защипніть краї та викладіть швом вниз на деко. Запікайте 2,5 години у розігрітій до 180 градусів.

Джерело: Євген Клопотенко