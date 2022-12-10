Качка з яблуками – класична святкова страва. Шеф Євген Клопотенко пропонує запекти качку в тісті. М’ясо виходить настільки ніжним, що просто тане у роті. Ви й незчуєтеся, як страва зникне зі столу. Але задоволення від смаку того варте!
Інгредієнти:
- 1 качка (2-2,5 кг)
- 500 г борошна (+ 50 г для підпилу)
- 250 мл води
- 4 середніх квашених яблука
- сіль та перець до смаку
Качку добре помийте та обсушіть паперовими рушниками. Ретельно натріть сіллю і перцем з усіх боків та зсередини. Розігрійте духовку до 180 градусів.
Висипте у миску борошно та влийте воду. Перемішайте спочатку ложкою, а потім вимішайте руками. Тісто має бути пружним та однорідним.
Розріжте навпіл 4 середніх за розміром квашених яблука та вкладіть у черево качки. Зашийте кулінарною ниткою, аби яблука не випадали.
Присипте стіл чи дошку борошном та викладіть тісто. Розкачайте так, щоб можна було загорнути у нього качку повністю.
Викладіть качку на тісто та щільно обгорніть, щоб не було отворів. Защипніть краї та викладіть швом вниз на деко. Запікайте 2,5 години у розігрітій до 180 градусів.
Джерело: Євген Клопотенко