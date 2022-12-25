Популярний медичний онлайн-ресурс Бережи себе поділився рецептом свого журналіста Наталії Бушковської приготування корисної та смачної шоколадної пасти Нутелла в домашніх умовах.
Інгредієнти:
- 1 склянка ліщини (бажано без шкірки);
- 10 великих фініків (без кісточок);
- 2 ст. л. води;
- 2 ст. л. якісного несолодкого какао;
- пакетик ванільного цукру;
- щіпка солі;
- мигдальне молоко для кремової текстури та смаку, але також можна використовувати інше молоко на ваш смак.
Приготування
Підсмажте горішки в духовці або на сухій сковороді протягом 15 хв. З горіхів виділяться масла, завдяки чому текстура Нутелли буде більш кремовою.
Ретельно подрібніть горіхи в блендері до стану пасти. Спочатку горіхи будуть схожі на крихту, але в підсумку все вийде.
Воду і фініки ретельно перемішайте в блендері до однорідної консистенції. Фініки можна заздалегідь замочити у воді.
Змішайте разом фініки, какао, горіхову пасту, ванільну есенцію (цукор), сіль і молоко. Молоко додавайте потроху, щоб вийшла саме та консистенція, яка нагадує Нутеллу.
Експериментуй зі спеціями – тут відмінно підійде кориця і/або імбир.
Таку смакоту можна мазати на хліб, додавати до йогурту і сиру, використовувати як начинку для пончиків або рогаликів, запевняють експерти Бережи себе.
Джерело: Бережи себе