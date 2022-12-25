Популярний медичний онлайн-ресурс Бережи себе поділився рецептом свого журналіста Наталії Бушковської приготування корисної та смачної шоколадної пасти Нутелла в домашніх умовах.

Інгредієнти:

1 склянка ліщини (бажано без шкірки);

10 великих фініків (без кісточок);

2 ст. л. води;

2 ст. л. якісного несолодкого какао;

пакетик ванільного цукру;

щіпка солі;

мигдальне молоко для кремової текстури та смаку, але також можна використовувати інше молоко на ваш смак.

Приготування

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Підсмажте горішки в духовці або на сухій сковороді протягом 15 хв. З горіхів виділяться масла, завдяки чому текстура Нутелли буде більш кремовою.

Ретельно подрібніть горіхи в блендері до стану пасти. Спочатку горіхи будуть схожі на крихту, але в підсумку все вийде.

Воду і фініки ретельно перемішайте в блендері до однорідної консистенції. Фініки можна заздалегідь замочити у воді.

Змішайте разом фініки, какао, горіхову пасту, ванільну есенцію (цукор), сіль і молоко. Молоко додавайте потроху, щоб вийшла саме та консистенція, яка нагадує Нутеллу.

Експериментуй зі спеціями – тут відмінно підійде кориця і/або імбир.

Таку смакоту можна мазати на хліб, додавати до йогурту і сиру, використовувати як начинку для пончиків або рогаликів, запевняють експерти Бережи себе.

Джерело: Бережи себе