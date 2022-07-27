Малинове желе добре тим, що підходить до багатьох страв. Кисло-солодкий смак желе з малини чудово поєднується із сирами чи м’ясом птиці, а ваші вранішні тости чи сирники з ним заряджатимусь вас позитивом на увесь день.

Інгредієнти

1 кг малини

750 г цукру

4 коробочки кардамону

100 мл води

Викладіть малину у друшляк. Промийте та видаліть листочки. Ретельно промийте ягои під проточною водою.

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Викладіть ягоди у каструлю чи сотейник. Всипте цукор та додайте чотири коробочки кардамону, влийте воду.

Варіть на невеликому вогні протягом 25 хвилин. Більше варити не варто, бо желе може втратити яскравий колір.

Стерилізуйте банки тим способом, який вам більше до вподоби. Дістаньте з каструлі коробочки кардамону, він вже віддав свій аромат та смак ягодам.

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Викладіть малину у стерильні банки та закатайте кришками. Аби маса краще загусла, перевертати банки не потрібно. Дайте їм охолонути ніч, а потім переставте у більш прохолодне місце.

Джерело: Євген Клопотенко