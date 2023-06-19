Окрошка – легка, літня страва, яка ідеально насичує та освіжує у спекотну погоду. Цей холодний суп можна сміливо назвати однією із найпопулярніших страв влітку.

Крім того, є чимало способів приготувати окрошку – на кефірі, квасі, мінералці чи сироватці. Факти ICTV підготували для вас кілька рецептів окрошки, які точно підкорять серце кожного.

Окрошка на кефірі – класичний рецепт

Вам знадобиться:

картопля – 2 шт;

огірки – 2 шт;

яйця – 2 шт;

варена шинка – 300 г;

редиска – 5-6 шт;

цибуля зелена – 1 пучок;

гілочка кропу;

гілочка кінзи;

кефір для заправки;

улюблені спеції.

Спершу потрібно зварити картоплю в мундирі. Дайте їй охолонути, а потім наріжте на кубики середнього розміру. Перекладіть картоплю у велику каструлю та починайте нарізати інші інгредієнти.

Огірки нарізайте дрібними кубиками, зелену цибулю подрібніть, варені яйця очистьте від шкарлупи та теж наріжте (жовток можна натерти на дрібній тертці).

Дрібно наріжте редис, зелень і шинку. Усі інгредієнти перекладіть у велику миску до картоплі та поставте у холодильник.

Через 20-30 хв дістаньте овочі та мʼясо з холодильника, залийте усе кефіром та ретельно перемішайте. Додайте до окрошки улюблені спеції та розлийте страву по тарілках.

Зберігати окрошку потрібно в холодильнику. До речі, якщо у вас невелика родина, радимо не заливати літній суп відразу. Краще залиште нарізані овочі та шинку у каструлі, а кефіром заливайте відразу в тарілках. Так суп зберігатиметься довше, а коли окрошка набридне, із залишків можна приготувати салат.

Окрошка на квасі

Інгредієнти:

квас – 1,5 л;

картопля – 500 г;

варена ковбаса – 300 г;

яйце куряче – 3 шт;

редис – 200 г;

сметана – 500 г;

свіжі огірки – 300 г;

сіль та спеції;

солодкий перець – 1 шт;

зелень на ваш смак.

Приготування:

Зваріть картоплю в мундирах та дайте їй охолонути. Потім почистьте та наріжте її кубиками.

Ковбасу, яйця, редис та огірки теж наріжте кубиками, а зелень ретельно подрібніть.

У великій каструлі змішайте усі підготовлені інгредієнти, додайте сіль, перець та улюблені спеції.

Викладіть овочі в тарілки, залийте достатньою кількістю квасу та ретельно перемішайте. Посипте суп зеленню.

Поставте тарілки з окрошкою в холодильник на 10-15 хв, а потім додайте ложку сметани та насолоджуйтеся!

Окрошка на сироватці

Вам знадобиться:

варена ковбаса – 250 г;

яйця – 5 шт;

картопля – 5 шт;

редис – 200 г;

сироватка – 2 л;

огірки – 2 шт;

кефір – 0,5 л;

мінеральна вода з газом – 300 мл;

зелень на свій смак;

сметана на смак.

Як готувати:

Зваріть яйця та картоплю в мундирі. Поки вони будуть холонути, можна нарізати кубиками ковбасу, огірки, редис. Також нашинкуйте зелень.

Пересипте нарізані овочі та ковбасу у каструлю. Тепер наріжте кубиками яйця та картоплю. Відправте їх до інших інгредієнтів.

Залийте овочі та ковбасу сметаною, додайте сироватку, кефір та мінеральну воду. Ретельно перемішайте окрошку та додайте спеції.

Знову перемішайте та постате у холодильник на годину. Після цього дістаньте охолоджений суп і насолоджуйтеся. Смачного!