М’яка та ніжна рікота родом з Італії. Її можна укпити в магазині, але шеф Євген Клопотенко пропонує зробити сир вдома. Тим більше, що процес виготовлення триває всього 15 хвилин.

Традиційно рікоту виготовляють з сироватки, яка залишається після приготування інших сирів. Але Євген в своєму рецепті додав вершків, що надає сиру кремової текстури и солодкого присмаку. А ще унікальність рікоти в тому, що в ній відсутній кислий присмак.

Взагалі цей сир має нейтральний смак, тож підходить для використання як в солодких стравах, так і солоних. З нього також вийде ніжний крем для торта.

У процесі виготовлення рікоти важливо користуватися кулінарним градусником. Молоко беріть не менше 2,5% жирності, а вершки не менше 33%. Зауважте, що рікота – це вологий сир, тому набагато швидше псується.