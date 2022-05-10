М’яка та ніжна рікота родом з Італії. Її можна укпити в магазині, але шеф Євген Клопотенко пропонує зробити сир вдома. Тим більше, що процес виготовлення триває всього 15 хвилин.
Традиційно рікоту виготовляють з сироватки, яка залишається після приготування інших сирів. Але Євген в своєму рецепті додав вершків, що надає сиру кремової текстури и солодкого присмаку. А ще унікальність рікоти в тому, що в ній відсутній кислий присмак.
Взагалі цей сир має нейтральний смак, тож підходить для використання як в солодких стравах, так і солоних. З нього також вийде ніжний крем для торта.
У процесі виготовлення рікоти важливо користуватися кулінарним градусником. Молоко беріть не менше 2,5% жирності, а вершки не менше 33%. Зауважте, що рікота – це вологий сир, тому набагато швидше псується.
Інгредієнти
- 1-2 дрібки солі
Налийте в каструлю молоко та поставте на середній вогонь. Доведіть його до температури 60 градусів, періодично помішуючи.
Для цього процесу дуже важливо дотримуватися температурного режиму, так що обов’язково скористайтеся кулінарним термометром.
Додайте до підігрітого молока вершки. Вони можуть бути будь-якої температури, з холодильника або кімнатної, спеціально гріти або охолоджувати їх не потрібно. Перемішайте суміш.
Додайте до суміші молока і вершків кілька дрібок солі.
Продовжуйте підігрівати суміш на середньому вогні та доведіть її до 75 градусів. Не забувайте використовувати термометр при перевірці температури.
Додайте 50 мл лимонного соку (сік 1 лимона). Для того, щоб в каструлю не потрапили кісточки, ви можете попередньо вичавити сік одного лимона в мисочку.
Продовжуйте нагрівати суміш, періодично помішуючи, поки вона не досягне температури 90-92 градуси. Цього буде достатньо, щоб молоко згорнулося. Доводити до кипіння молоко не потрібно.
Додайте до суміші трохи лимонної цедри, натертої на дрібній тертці (приблизно половину столової ложки).
Візьміть марлю та застеліть нею сито, друшляк чи форму для сиру і поставте на каструлю. Злийте туди масу. У ситі сформується рікота, а у каструлю стече сироватка.
Цю рідину можна в майбутньому використовувати для приготування млинців або пити просто так.
На виході отримуєте 900 -1 000 г сиру.
Джерело: Євген Клопотенко