Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Секс

“Одружуся лише з незайманою”. Чому телегонія – це сексуальне невігластво

9 Грудня 2021, 15:52
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
пара
Джерело: Depositphotos

Зараз, попри розвиток генетики, багато людей продовжують вірити в телегонію – біологічну концепцію, суть якої в тому, що секс із попередніми партнерами нібито впливає на майбутніх дітей, їхню зовнішність та характер.

Однак ця теорія була популярна у XIX столітті і пізніше спростована науковцями, пише психолог та сексолог Юлія Казанцева.

– “Одружуся лише з незайманою!”, – заявив сьогодні мій знайомий. Аргументував свою позицію тим, що не хоче, щоб його діти були схожими на першого статевого партнера дружини. З появою генетики ідеї телегонії були спростовані, – каже Юлія Казанцева.

Прихильники цієї концепції вважають, що під час незахищеного сексу в тілі жінки залишаються сліди чоловічої ДНК. Через це її потомство може мати риси статевих партнерів.

– Матка запам’ятовує ДНК усіх чоловіків, із якими був секс. І потім гени всіх чоловіків передаються дитині. Воно мені треба? Я хочу дитину лише зі своєю ДНК, – цитує сексолог свого знайомого.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Психо-сексолог Юлия Казанцева (@sex_ed_blog)

З її слів, відстоювання таких позицій є ознакою сексуального невігластва.

До речі, вчені справді спростували цю теорію.

Читайте також:
“Одружуся лише з незайманою”. Чому телегонія – це сексуальне невігластвоЧому після 40 років стати батьком важче – андролог

Подібні висловлювання – не більше ніж забобон і помилка, яка не підтвердилася експериментальною наукою.

Теги
Поради , Секс
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка