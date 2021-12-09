Зараз, попри розвиток генетики, багато людей продовжують вірити в телегонію – біологічну концепцію, суть якої в тому, що секс із попередніми партнерами нібито впливає на майбутніх дітей, їхню зовнішність та характер.

Однак ця теорія була популярна у XIX столітті і пізніше спростована науковцями, пише психолог та сексолог Юлія Казанцева.

– “Одружуся лише з незайманою!”, – заявив сьогодні мій знайомий. Аргументував свою позицію тим, що не хоче, щоб його діти були схожими на першого статевого партнера дружини. З появою генетики ідеї телегонії були спростовані, – каже Юлія Казанцева.

Прихильники цієї концепції вважають, що під час незахищеного сексу в тілі жінки залишаються сліди чоловічої ДНК. Через це її потомство може мати риси статевих партнерів.

– Матка запам’ятовує ДНК усіх чоловіків, із якими був секс. І потім гени всіх чоловіків передаються дитині. Воно мені треба? Я хочу дитину лише зі своєю ДНК, – цитує сексолог свого знайомого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Психо-сексолог Юлия Казанцева (@sex_ed_blog)

З її слів, відстоювання таких позицій є ознакою сексуального невігластва.

До речі, вчені справді спростували цю теорію.

Подібні висловлювання – не більше ніж забобон і помилка, яка не підтвердилася експериментальною наукою.