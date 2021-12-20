Деякі українці суворо дотримуються Різдвяного посту, який триватиме до 6 січня 2022 року. Через це вони не зможуть потішити себе на свята низкою страв, але вихід є – можна заздалегідь продумати пісне меню на Новий рік.
Факти ICTV зібрали рецепти страв, які можуть приготувати люди, що постуватимуть у цей період.
Пісна закуска – Галета з капустою
Інгредієнти
- 300 г борошна
- 1 ч. л. солі (без гірки)
- 2 ч. л. розпушувача (без гірки)
- 160 г окропу
- 100 г олії
- половина середньої капустини
- 1 морквина
- 1 цибулина
- пучок кропу
- сіль
- перець
Приготування
- У тарілці з’єднати борошно, сіль і розпушувач. Вимішати. Потім влити окріп і олію, замісити тісто. Загорнути його у плівку і залишити на 20 хвилин.
- Капусту нашинкувати, цибулю нарізати кубиком, моркву натерти на грубій тертці. Овочі протушкувати до готовності на сковорідці, наприкінці посолити, поперчити і додати зелень кропу, охолодити.
- Тісто розкатати та викласти зверху начинку. Розрівняти, сформувати галету. За бажанням посипати кунжутом.
- Випікати за температури 180 градусів 45-50 хвилин.
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Пісна основна страва – Салат з оселедцем
Інгредієнти
- 200 г оселедця
- 400 г печериць
- 1 цибулина
- 200 г консервованого горошку
- 1 огірок
- майонез (можна замінити хумусом)
- 1 ч. л. гірчиці
Приготування
- Гриби нарізати досить великими шматочками, підсмажити, щоб вся рідина випарувалась. Влити трішки олії, додати нарізану кубиком цибулю, підсмажити до готовності. Наприкінці посолити і поперчити, охолодити.
- Оселедець, огірок нарізати кубиками.
- У тарілці з’єднати всі продукти, додати соуси, вимішати.
- Викласти салат за допомогою кільця на тарілку, прикрасити за бажанням.
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Пісний десерт – Печиво з халвою
Інгредієнти
- 150 г халви
- 100 г борошна
- 50 г цукру
- дрібка солі
- 1,5 ч. л. розпушувача
- 3-4 ст. л. води
Приготування
- Халву змолоти у блендері або за допомогою міксера. Додати борошно, розпушувач, сіль, цукор, вимішати.
- Додати воду і замісити тісто, воно буде трішки липнути до рук. У такому разі додавати борошно, але небагато.
- Сформувати кульки, трішки менші, ніж грецький горіх, викласти на пергамент.
- Випікати за температури 180 градусів 25 хвилин. Перевіряти, щоб печиво добре пропеклось.
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Доповнити стіл можна салатами з овочів та фруктами.