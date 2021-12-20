Деякі українці суворо дотримуються Різдвяного посту, який триватиме до 6 січня 2022 року. Через це вони не зможуть потішити себе на свята низкою страв, але вихід є – можна заздалегідь продумати пісне меню на Новий рік.

Факти ICTV зібрали рецепти страв, які можуть приготувати люди, що постуватимуть у цей період.

Пісна закуска – Галета з капустою

Інгредієнти

300 г борошна

1 ч. л. солі (без гірки)

2 ч. л. розпушувача (без гірки)

160 г окропу

100 г олії

половина середньої капустини

1 морквина

1 цибулина

пучок кропу

сіль

перець

Приготування

У тарілці з’єднати борошно, сіль і розпушувач. Вимішати. Потім влити окріп і олію, замісити тісто. Загорнути його у плівку і залишити на 20 хвилин. Капусту нашинкувати, цибулю нарізати кубиком, моркву натерти на грубій тертці. Овочі протушкувати до готовності на сковорідці, наприкінці посолити, поперчити і додати зелень кропу, охолодити. Тісто розкатати та викласти зверху начинку. Розрівняти, сформувати галету. За бажанням посипати кунжутом. Випікати за температури 180 градусів 45-50 хвилин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФУДБЛОГЕР▪️РЕЦЕПТИ▪️ДЕСЕРТИ (@recepty_przepisy)

Пісна основна страва – Салат з оселедцем

Інгредієнти

200 г оселедця

400 г печериць

1 цибулина

200 г консервованого горошку

1 огірок

майонез (можна замінити хумусом)

1 ч. л. гірчиці

Приготування

Гриби нарізати досить великими шматочками, підсмажити, щоб вся рідина випарувалась. Влити трішки олії, додати нарізану кубиком цибулю, підсмажити до готовності. Наприкінці посолити і поперчити, охолодити. Оселедець, огірок нарізати кубиками. У тарілці з’єднати всі продукти, додати соуси, вимішати. Викласти салат за допомогою кільця на тарілку, прикрасити за бажанням.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФУДБЛОГЕР▪️РЕЦЕПТИ▪️ДЕСЕРТИ (@recepty_przepisy)

Пісний десерт – Печиво з халвою

Інгредієнти

150 г халви

100 г борошна

50 г цукру

дрібка солі

1,5 ч. л. розпушувача

3-4 ст. л. води

Приготування

Халву змолоти у блендері або за допомогою міксера. Додати борошно, розпушувач, сіль, цукор, вимішати. Додати воду і замісити тісто, воно буде трішки липнути до рук. У такому разі додавати борошно, але небагато. Сформувати кульки, трішки менші, ніж грецький горіх, викласти на пергамент. Випікати за температури 180 градусів 25 хвилин. Перевіряти, щоб печиво добре пропеклось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФУДБЛОГЕР▪️РЕЦЕПТИ▪️ДЕСЕРТИ (@recepty_przepisy)

Доповнити стіл можна салатами з овочів та фруктами.