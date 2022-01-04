Пісні страви на Різдво – прості рецепти

Деякі господині готують пісні страви на Різдво.
Факти ICTV зібрали рецепти страв, які можна приготувати до святкового столу.
Пісна закуска – Риба по-монастирськи
Інгредієнти
- 4 шт. філе будь-якої риби (хек)
- 2 цибулини
- 1 морквина
- сіль
- перець
- 4 ст. л. соусу кухарського
- олія для смаження
Приготування
- Цибулю і моркву почистити, порізати та протушкувати в олії, щоб стали трошки м’якшими. Потім посолити і додати кухарський соус.
- Рибу попередньо замаринувати улюбленими приправами. Покласти на змащене олією деко і викласти на нього протушковані овочі.
- Запікати в духовці 15-20 хвилин за температури 180 градусів.
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Пісна основна страва – Рататуй
Інгредієнти
- 1-2 кабачки
- 1-2 баклажани
- 5-6 помідорів
Для соусу
- 1 болгарський перець (червоний)
- 1 цибулина
- 3 помідори
- 3-4 зубчики часнику
- 1 ч. л. цукру
- 0,5 ч. л. солі
- хмелі-сунелі
Приготування
- Перець подрібнити та обсмажити декілька хвилин на олії, додати цибулю.
- На помідорах зробити хрестоподібні надрізи, та залити їх окропом на декілька секунд.
- Зняти шкірку з помідорів, подрібнити та додати до перцю з цибулею, також додати часник та спеції. Тушкувати 7-8 хвилин.
- Збити блендером, готовий соус перелити у форму для запікання та рівномірно розподілити.
- Баклажани порізати та залити їх водою з 1 ст. л. солі, щоб забрати гірчинку.
- Порізати кабачки та помідори.
- Сформувати “бутерброди” з овочів та помістити вертикально у соус.
- Змастити страву сумішшю олії з часником, сіллю та хмелі-сунелі.
- Загорнути у фольгу та випікати за температури 180 градусів близько 30 хвилин, зняти фольгу та готувати ще 30-35 хвилин.
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Пісний десерт – Галета з яблуком
Інгредієнти
- 200 г борошна
- дрібка солі
- 0,5 ч. л. розпушувача
- 1 ч. л. меленого імбиру
- 0,5 ч. л. меленої кориці
- 0,5 ч. л. меленого кардамону
- 2 ст. л. цукру
- яблука
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Приготування
- Все змішати в одній каструлі і потім додати 80 мл олії та 100 мл окропу.
- Обережно виделкою чи лопаткою замішати, щоб не обпектися. Тісто виходить м’яке, слухняне і тепленьке. Обгорнути його харчовою плівкою і помістити на 30 хвилин у холодильник.
- Помити, почистити та нарізати яблука тонкими скибочками.
- Приготуйте приблизно 2 ст. л. цукру і змішайте його зі спеціями (кориця, імбир) за смаком для посипки.
- Тісто розкачати в коло діаметром 30-35 см. Спробувати серединку зробити товстішою, а краї тоншими.
- У центрі тіста розкласти яблука. Зверху однорідно посипати цукром зі спеціями.
- Залишений край тіста завернути на яблука, формуючи бортики.
- Випікати 25-30 хвилин за температури 180 градусів.
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Можна не додавати цукор, щоб страва була менш калорійною.