Пісні страви на Різдво – прості рецепти

4 Січня 2022, 14:19 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Деякі господині готують пісні страви на Різдво. Факти ICTV зібрали рецепти страв, які можна приготувати до святкового столу. Пісна закуска – Риба по-монастирськи Інгредієнти 4 шт. філе будь-якої риби (хек)

2 цибулини

1 морквина

сіль

перець

4 ст. л. соусу кухарського

олія для смаження Читайте також: Пісне меню на Новий рік: рецепт закуски, основної страви та десерту Приготування Цибулю і моркву почистити, порізати та протушкувати в олії, щоб стали трошки м’якшими. Потім посолити і додати кухарський соус. Рибу попередньо замаринувати улюбленими приправами. Покласти на змащене олією деко і викласти на нього протушковані овочі. Запікати в духовці 15-20 хвилин за температури 180 градусів. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marichka Dilna ???? (@marichkadilna) Пісна основна страва – Рататуй Інгредієнти 1-2 кабачки

1-2 баклажани

5-6 помідорів Для соусу 1 болгарський перець (червоний)

1 цибулина

3 помідори

3-4 зубчики часнику

1 ч. л. цукру

0,5 ч. л. солі

хмелі-сунелі Приготування Перець подрібнити та обсмажити декілька хвилин на олії, додати цибулю. На помідорах зробити хрестоподібні надрізи, та залити їх окропом на декілька секунд. Зняти шкірку з помідорів, подрібнити та додати до перцю з цибулею, також додати часник та спеції. Тушкувати 7-8 хвилин. Збити блендером, готовий соус перелити у форму для запікання та рівномірно розподілити. Баклажани порізати та залити їх водою з 1 ст. л. солі, щоб забрати гірчинку. Порізати кабачки та помідори. Сформувати “бутерброди” з овочів та помістити вертикально у соус. Змастити страву сумішшю олії з часником, сіллю та хмелі-сунелі. Загорнути у фольгу та випікати за температури 180 градусів близько 30 хвилин, зняти фольгу та готувати ще 30-35 хвилин. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мама може все!???? (@food_mamochka) Пісний десерт – Галета з яблуком Інгредієнти 200 г борошна

дрібка солі

0,5 ч. л. розпушувача

1 ч. л. меленого імбиру

0,5 ч. л. меленої кориці

0,5 ч. л. меленого кардамону

2 ст. л. цукру

яблука Читайте також: Святково та корисно. Рецепти легких закусок на Новий рік Приготування Все змішати в одній каструлі і потім додати 80 мл олії та 100 мл окропу. Обережно виделкою чи лопаткою замішати, щоб не обпектися. Тісто виходить м’яке, слухняне і тепленьке. Обгорнути його харчовою плівкою і помістити на 30 хвилин у холодильник. Помити, почистити та нарізати яблука тонкими скибочками. Приготуйте приблизно 2 ст. л. цукру і змішайте його зі спеціями (кориця, імбир) за смаком для посипки. Тісто розкачати в коло діаметром 30-35 см. Спробувати серединку зробити товстішою, а краї тоншими. У центрі тіста розкласти яблука. Зверху однорідно посипати цукром зі спеціями. Залишений край тіста завернути на яблука, формуючи бортики. Випікати 25-30 хвилин за температури 180 градусів. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Easy cooking (@crane_cookies) Можна не додавати цукор, щоб страва була менш калорійною.

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.