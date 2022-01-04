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Пісні страви на Різдво – прості рецепти

4 Січня 2022, 14:19
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Пісні страви на Різдво – прості рецепти
Джерело: Pixabay

Деякі господині готують пісні страви на Різдво.

Факти ICTV зібрали рецепти страв, які можна приготувати до святкового столу.

Пісна закуска – Риба по-монастирськи

Інгредієнти

  • 4 шт. філе будь-якої риби (хек)
  • 2 цибулини
  • 1 морквина
  • сіль
  • перець
  • 4 ст. л. соусу кухарського
  • олія для смаження
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Приготування

  1. Цибулю і моркву почистити, порізати та протушкувати в олії, щоб стали трошки м’якшими. Потім посолити і додати кухарський соус.
  2. Рибу попередньо замаринувати улюбленими приправами. Покласти на змащене олією деко і викласти на нього протушковані овочі.
  3. Запікати в духовці 15-20 хвилин за температури 180 градусів.

 

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Пісна основна страва – Рататуй

Інгредієнти

  • 1-2 кабачки
  • 1-2 баклажани
  • 5-6 помідорів

Для соусу

  • 1 болгарський перець (червоний)
  • 1 цибулина
  • 3 помідори
  • 3-4 зубчики часнику
  • 1 ч. л. цукру
  • 0,5 ч. л. солі
  • хмелі-сунелі

Приготування

  1. Перець подрібнити та обсмажити декілька хвилин на олії, додати цибулю.
  2. На помідорах зробити хрестоподібні надрізи, та залити їх окропом на декілька секунд.
  3. Зняти шкірку з помідорів, подрібнити та додати до перцю з цибулею, також додати часник та спеції. Тушкувати 7-8 хвилин.
  4. Збити блендером, готовий соус перелити у форму для запікання та рівномірно розподілити.
  5. Баклажани порізати та залити їх водою з 1 ст. л. солі, щоб забрати гірчинку.
  6. Порізати кабачки та помідори.
  7. Сформувати “бутерброди” з овочів та помістити вертикально у соус.
  8.  Змастити страву сумішшю олії з часником, сіллю та хмелі-сунелі.
  9.  Загорнути у фольгу та випікати за температури 180 градусів близько 30 хвилин, зняти фольгу та готувати ще 30-35 хвилин.

 

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Пісний десерт – Галета з яблуком

Інгредієнти

  • 200 г борошна
  • дрібка солі
  • 0,5 ч. л. розпушувача
  • 1 ч. л. меленого імбиру
  • 0,5 ч. л. меленої кориці
  • 0,5 ч. л. меленого кардамону
  • 2 ст. л. цукру
  • яблука
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Приготування

  1. Все змішати в одній каструлі і потім додати 80 мл олії та 100 мл окропу.
  2. Обережно виделкою чи лопаткою замішати, щоб не обпектися. Тісто виходить м’яке, слухняне і тепленьке. Обгорнути його харчовою плівкою і помістити на 30 хвилин у холодильник.
  3. Помити, почистити та нарізати яблука тонкими скибочками.
  4. Приготуйте приблизно 2 ст. л. цукру і змішайте його зі спеціями (кориця, імбир) за смаком для посипки.
  5. Тісто розкачати в коло діаметром 30-35 см. Спробувати серединку зробити товстішою, а краї тоншими.
  6. У центрі тіста розкласти яблука. Зверху однорідно посипати цукром зі спеціями.
  7. Залишений край тіста завернути на яблука, формуючи бортики.
  8. Випікати 25-30 хвилин за температури 180 градусів.

 

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Можна не додавати цукор, щоб страва була менш калорійною.

Теги
Кулінарні рецепти , меню , Різдвяний піст , Рецепт
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