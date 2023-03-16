Нут, також відомий за назвою турецький горох, це корисна і ситна бобова культура. У країнах Малої Азії та Близького Сходу його цінують за делікатесний смак, високу врожайність і невибагливість у вирощуванні.
Найпопулярнішою стравою з нуту є хумус, який часто споживають зі свіжими овочами чи просто мастять на хліб.
Факти ICTV дізнавалися, як приготувати нут на гарнір, а також підібрали для вас кілька смачних рецептів.
Нут з овочами на гарнір
Інгредієнти:
- нут (готовий) – 1 склянка;
- кабачок – 1 шт;
- баклажан – 1 шт;
- морква – 1 шт;
- цибуля – 1 шт;
- олія рослинна – 50 мл;
- зелень – 1 пучок;
- томати – 300 г;
- сіль – на ваш смак;
- спеції – на ваш смак;
- часник.
Приготування:
- Усі овочі ретельно помийте та наріжте тонкими скибочками.
- Кожен овоч варто окремо обсмажити на рослинній олії до напівготовності.
- Томати наріжте на маленькі шматочки та киньте на сковорідку на 3-5 хв. Можна також додати томатну пасту.
- Розігрійте сковорідку, додайте краплю рослинної олії та обсмажте подрібнений часник.
- Коли часник дасть аромат, додайте до нього нарізану цибулю та моркву. Обсмажуйте усе 10-15 хв.
- Тепер покладіть у сковорідку нут і ретельно перемішайте овочі.
- Пересипте у сковорідку усі інші овочі, додайте улюблені спеції та тушкуйте близько 20 хв.
- Коли усі овочі будуть готові, додайте до страви подрібнену зелень і подавайте на стіл.
Нут з овочами стане чудовим гарніром до запеченої риби чи мʼяса.
Пюре з нутом
Інгредієнти:
- мелений коріандр – 0.5 ч. л;
- масло вершкове – 30 г;
- молоко – 150 мл;
- нут – 200 г;
- паприка солодка мелена – 0.5 ч. л;
- сіль на ваш смак.
Приготування:
- Нут потрібно попередньо замочити на усю ніч. Зранку злийте воду, а сам нут помістіть у каструлю та залийте свіжою водою.
- Доведіть воду до кипіння й варіть нут на маленькому вогні до повного розм’якшення. Це займе близько 1 год.
- Коли нут приготується та стане супермʼяким, злийте залишки води і додайте шматочок вершкового масла.
- Турецький горох потрібно розім’яти до стану пюре.
- До пюре додайте паприку, сіль і коріандр. Знову розімніть.
- Поступово підливайте в пюре гаряче молоко (його потрібно попередньо розігріти).
- Коли маса набуде консистенції пюре, ваша страва готова!
Салат з нутом
Інгредієнти:
- помідори – 200 г;
- червона цибуля – 1 шт;
- консервований нут – 270 г;
- редиска – 6 шт;
- консервований тунець – 250 г;
- оливкова олія – 20 г;
- гірчиця (французька) – 2 ст. л;
- мед на ваш смак;
- сіль, перець теж на ваш смак.
Приготування:
- Спершу злийте воду з нуту та промийте турецький горох.
- Потім злийте олію з консервованого тунця.
- Помийте та наріжте помідори на невеликі шматочки. Також наріжте червону цибулю та редис напівкільцями.
- Усі інгредієнти висипте у миску та ретельно перемішайте.
- В окремій посудині зʼєднайте улюблені спеції, оцет, мед, гірчицю та олію. Ретельно перемішайте
- Готову заправку додайте до салату.
- Ретельно усе перемішайте і насолоджуйтеся!
Чи потрібно замочувати нут перед приготуванням?
Так, перед приготуванням нут краще замочити. Взагалі час готування нуту залежить від того, чи замочується продукт заздалегідь.
Для швидкого приготування страви з нуту, горошини варто залити холодною водою й залишити на 8-12 год, але попередньо турецький горох варто добре промити.
У воду для замочування можна додати кілька дрібок солі й харчової соди, щоб прискорити процес майбутнього приготування. Після замочування воду необхідно злити.
І важливий момент – миску з нутом необхідно ставити в холодильник, адже він може заграти, особливо влітку.