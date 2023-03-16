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Їжа

Пюре, салат чи рагу: як приготувати нут на гарнір

16 Березня 2023, 18:24
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Пюре, салат чи рагу: як приготувати нут на гарнір
Джерело: Unsplash

Нут, також відомий за назвою турецький горох, це корисна і ситна бобова культура. У країнах Малої Азії та Близького Сходу його цінують за делікатесний смак, високу врожайність і невибагливість у вирощуванні.

Найпопулярнішою стравою з нуту є хумус, який часто споживають зі свіжими овочами чи просто мастять на хліб.

Факти ICTV дізнавалися, як приготувати нут на гарнір, а також підібрали для вас кілька смачних рецептів.

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Нут з овочами на гарнір

рагу з нутом

Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • нут (готовий) – 1 склянка;
  • кабачок – 1 шт;
  • баклажан – 1 шт;
  • морква – 1 шт;
  • цибуля – 1 шт;
  • олія рослинна – 50 мл;
  • зелень – 1 пучок;
  • томати – 300 г;
  • сіль – на ваш смак;
  • спеції – на ваш смак;
  • часник.

Приготування: 

  1. Усі овочі ретельно помийте та наріжте тонкими скибочками.
  2. Кожен овоч варто окремо обсмажити на рослинній олії до напівготовності.
  3. Томати наріжте на маленькі шматочки та киньте на сковорідку на 3-5 хв. Можна також додати томатну пасту.
  4. Розігрійте сковорідку, додайте краплю рослинної олії та обсмажте подрібнений часник.
  5. Коли часник дасть аромат, додайте до нього нарізану цибулю та моркву. Обсмажуйте усе 10-15 хв.
  6. Тепер покладіть у сковорідку нут і ретельно перемішайте овочі.
  7. Пересипте у сковорідку усі інші овочі, додайте улюблені спеції та тушкуйте близько 20 хв.
  8. Коли усі овочі будуть готові, додайте до страви подрібнену зелень і подавайте на стіл.

Нут з овочами стане чудовим гарніром до запеченої риби чи мʼяса.

Пюре з нутом

Пюре нут

Інгредієнти:

  • мелений коріандр – 0.5 ч. л;
  • масло вершкове – 30 г;
  • молоко – 150 мл;
  • нут – 200 г;
  • паприка солодка мелена – 0.5 ч. л;
  • сіль на ваш смак.

Приготування:

  1. Нут потрібно попередньо замочити на усю ніч. Зранку злийте воду, а сам нут помістіть у каструлю та залийте свіжою водою.
  2. Доведіть воду до кипіння й варіть нут на маленькому вогні до повного розм’якшення. Це займе близько 1 год.
  3. Коли нут приготується та стане супермʼяким, злийте залишки води і додайте шматочок вершкового масла.
  4. Турецький горох потрібно розім’яти до стану пюре.
  5. До пюре додайте паприку, сіль і коріандр. Знову розімніть.
  6. Поступово підливайте в пюре гаряче молоко (його потрібно попередньо розігріти).
  7. Коли маса набуде консистенції пюре, ваша страва готова!

Салат з нутом

Салат з нутом

Інгредієнти:

  • помідори – 200 г;
  • червона цибуля – 1 шт;
  • консервований нут – 270 г;
  • редиска – 6 шт;
  • консервований тунець – 250 г;
  • оливкова олія – 20 г;
  • гірчиця (французька) – 2 ст. л;
  • мед на ваш смак;
  • сіль, перець теж на ваш смак.

Приготування: 

  1. Спершу злийте воду з нуту та промийте турецький горох.  
  2. Потім злийте олію з консервованого тунця.
  3. Помийте та наріжте помідори на невеликі шматочки. Також наріжте червону цибулю та редис напівкільцями.
  4. Усі інгредієнти висипте у миску та ретельно перемішайте.
  5. В окремій посудині зʼєднайте улюблені спеції, оцет, мед, гірчицю та олію. Ретельно перемішайте
  6. Готову заправку додайте до салату.
  7. Ретельно усе перемішайте і насолоджуйтеся!

Чи потрібно замочувати нут перед приготуванням?

Так, перед приготуванням нут краще замочити. Взагалі час готування нуту залежить від того, чи замочується продукт заздалегідь.

Для швидкого приготування страви з нуту, горошини варто залити холодною водою й залишити на 8-12 год, але попередньо турецький горох варто добре промити.

У воду для замочування можна додати кілька дрібок солі й харчової соди, щоб прискорити процес майбутнього приготування. Після замочування воду необхідно злити.

І важливий момент – миску з нутом необхідно ставити в холодильник, адже він може заграти, особливо влітку.

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