Нут, також відомий за назвою турецький горох, це корисна і ситна бобова культура. У країнах Малої Азії та Близького Сходу його цінують за делікатесний смак, високу врожайність і невибагливість у вирощуванні.

Найпопулярнішою стравою з нуту є хумус, який часто споживають зі свіжими овочами чи просто мастять на хліб.

Факти ICTV дізнавалися, як приготувати нут на гарнір, а також підібрали для вас кілька смачних рецептів.

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Нут з овочами на гарнір

Інгредієнти:

нут (готовий) – 1 склянка;

кабачок – 1 шт;

баклажан – 1 шт;

морква – 1 шт;

цибуля – 1 шт;

олія рослинна – 50 мл;

зелень – 1 пучок;

томати – 300 г;

сіль – на ваш смак;

спеції – на ваш смак;

часник.

Приготування:

Усі овочі ретельно помийте та наріжте тонкими скибочками. Кожен овоч варто окремо обсмажити на рослинній олії до напівготовності. Томати наріжте на маленькі шматочки та киньте на сковорідку на 3-5 хв. Можна також додати томатну пасту. Розігрійте сковорідку, додайте краплю рослинної олії та обсмажте подрібнений часник. Коли часник дасть аромат, додайте до нього нарізану цибулю та моркву. Обсмажуйте усе 10-15 хв. Тепер покладіть у сковорідку нут і ретельно перемішайте овочі. Пересипте у сковорідку усі інші овочі, додайте улюблені спеції та тушкуйте близько 20 хв. Коли усі овочі будуть готові, додайте до страви подрібнену зелень і подавайте на стіл.

Нут з овочами стане чудовим гарніром до запеченої риби чи мʼяса.

Пюре з нутом

Інгредієнти:

мелений коріандр – 0.5 ч. л;

масло вершкове – 30 г;

молоко – 150 мл;

нут – 200 г;

паприка солодка мелена – 0.5 ч. л;

сіль на ваш смак.

Приготування:

Нут потрібно попередньо замочити на усю ніч. Зранку злийте воду, а сам нут помістіть у каструлю та залийте свіжою водою. Доведіть воду до кипіння й варіть нут на маленькому вогні до повного розм’якшення. Це займе близько 1 год. Коли нут приготується та стане супермʼяким, злийте залишки води і додайте шматочок вершкового масла. Турецький горох потрібно розім’яти до стану пюре. До пюре додайте паприку, сіль і коріандр. Знову розімніть. Поступово підливайте в пюре гаряче молоко (його потрібно попередньо розігріти). Коли маса набуде консистенції пюре, ваша страва готова!

Салат з нутом

Інгредієнти:

помідори – 200 г;

червона цибуля – 1 шт;

консервований нут – 270 г;

редиска – 6 шт;

консервований тунець – 250 г;

оливкова олія – 20 г;

гірчиця (французька) – 2 ст. л;

мед на ваш смак;

сіль, перець теж на ваш смак.

Приготування:

Спершу злийте воду з нуту та промийте турецький горох. Потім злийте олію з консервованого тунця. Помийте та наріжте помідори на невеликі шматочки. Також наріжте червону цибулю та редис напівкільцями. Усі інгредієнти висипте у миску та ретельно перемішайте. В окремій посудині зʼєднайте улюблені спеції, оцет, мед, гірчицю та олію. Ретельно перемішайте Готову заправку додайте до салату. Ретельно усе перемішайте і насолоджуйтеся!

Чи потрібно замочувати нут перед приготуванням?

Так, перед приготуванням нут краще замочити. Взагалі час готування нуту залежить від того, чи замочується продукт заздалегідь.

Для швидкого приготування страви з нуту, горошини варто залити холодною водою й залишити на 8-12 год, але попередньо турецький горох варто добре промити.

У воду для замочування можна додати кілька дрібок солі й харчової соди, щоб прискорити процес майбутнього приготування. Після замочування воду необхідно злити.

І важливий момент – миску з нутом необхідно ставити в холодильник, адже він може заграти, особливо влітку.