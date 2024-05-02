Головне питання під час та після приготування великодніх страв, що можна приготувати з яєчних білків. Частина білків звичайно йде на глазур, але це невелика кількість.

Отже, є два виходи: оперативно використати їх або зберігати.

Варто зазначити, що білки можна заморозити в ємності, що щільно закривається, і тримати в морозилці до місяця. Розморожувати білки треба поступово, в холодильнику.

Щодо використання, для приготування меренги чи безе – такі яєчні білки не завжди підходять, але можуть бути чудовим варіантом для додання, наприклад, у мясний фарш чи для приготування білкового омлету.

То що ж можна приготувати з яєчних білків? З яєчних білків можна приготувати багато смачних страв.

Нижче читайте ідеї, що приготувати з білків у домашніх умовах швидко і просто.

Рецепти з яєчних білків

Готувати будемо хрустке безе, ароматне кокосове печиво, меренгу та білковий омлет. Усі страви прості та не потребують великої кількості додаткових інгредієнтів. Буде смачно!

Безе

Для приготування шоколадного безе можна додати какао або розтоплений шоколад.

Інгредієнти:

білок з 3 яєць

сіль – дрібка

цукор – 150 г

сік лимона – 1 ч. л.

Приготування:

Білки переливаємо у чистий та сухий посуд, додаємо дрібку солі та збиваємо до пишних піків. Збиваємо спочатку на низькій швидкості, а потім швидкість збільшуємо. Потім, поступово додаючи цукор, збиваємо до пишної однорідної маси. Готова білкова маса тоді, коли гарно тримає форму. Тепер час розігріти духовку до 110 °С. Деко застеляємо пергаментним папером. Білкову масу викладаємо у кондитерський мішечок. Витискаємо на деко безе однакового розміру на відстані одне від одного. Десерт готуємо (сушимо) у духовці приблизно 1 годину. Під час приготування духовку можна трішки відкрити.

Безе готове тоді, коли воно гарно відстає від пергаменту та тверденьке. Смачного!

Меренга для пирогів

Чудовий варіант для прикрашання будь-яких солодких пирогів.

Інгредієнти:

білок з 2 яєць

цукор – 200 г

ванільний цукор – 0,5 ч. л.

сік лимона – 1 ч. л.

Приготування:

Для меренги охолоджені яєчні білки збиваємо міксером із цукром і ванільним цукром спочатку на повільних обертах, потім на високих до пишних піків (піки повинні триматися). Наприкінці приготування додаємо сік лимона і ще раз збиваємо. Збиті білки викладаємо на пиріг за 10-15 хвилин до закінчення приготування. Меренга має вийти рум’яна.

Печиво з яєчних білків з кокосом

Додавання кориці чи мускатного горіха надасть випічці з кокосом насиченого смаку.

Інгредієнти:

білок з 3 яєць

сіль – дрібка

цукрова пудра – 120 г

кокосова стружка – 250 г

ванілін – дрібка

цедра лимона – 1 ч. л.

Приготування:

Білок збиваємо до пишної піни з дрібкою солі орієнтовно 5 хвилин. Потім, постійно збиваючи, поступово вводимо цукрову пудру. В отриману пишну білкову масу додаємо дрібку ванілі, цедру лимона та кокосову стружку. Перемішуємо. Викладаємо печиво на деко, застелене пергаментним папером, столовою ложкою на відстані одне від одного. Печиво випікаємо у духовці за 180 °С близько 15 хвилин.

Білковий омлет з овочами та печерицями на сніданок

Додавайте у цю страву будь-які овочі до вашого смаку та зелень кропу чи петрушки.

Інгредієнти:

білок з 3 яєць

овочева суміш заморожена – 100 г

печериці – 3 шт.

сіль, перець, інші спеції – до смаку

олія – для смаження

Приготування:

У сковороді на попередньо розігрітій олії смажимо овочі з нарізаними тонкими пластинками грибами орієнтовно 5 хвилин. Солимо їх та перчимо. Додаємо улюблені спеції до смаку. Яєчні білки збиваємо з дрібкою солі вінчиком близько 5 хвилин або міксером 1-2 хвилин. Поливаємо білками овочі з печерицями, накриваємо сковороду кришкою та готуємо до готовності. Час приготування – до 10 хвилин.

За бажанням. за декілька хвилин до закінчення приготування, білковий омлет можна посипати тертим сиром.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.