Що приготувати з варених яєць? Страв безліч! Наприклад, варені яйця можна використовувати як начинку (раз з зеленою цибулею та зеленню) для пирогів та пиріжків. Так можна використати їх у салатах, намазках, додавши до авокадо та намастивши на тости. І це ще не все!

Отже, прості страви з вареними яйцями, які легко і просто можна приготувати в домашніх умовах – читайте в матеріалі нижче.

Салат із вареними яйцями та зеленою цибулею

Вітамінний салат за лічені хвилини!

Інгредієнти:

яйця зварені вкруту – 6 шт.

зелена цибуля – 200-300 г

кріп нарізаний – 1 ст. л.

сіль, перець – до смаку

сметана чи майонез – 5 ст. л. або до смаку

Приготування:

Яйця чистимо та нарізаємо кубиками. Цибулю промиваємо, обсушуємо та нарізаємо.

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Намазка з варених яєць із плавленим сирком

Такою апетитною намазкою можна також нафарширувати половинки варених яєць.

Інгредієнти:

яйця зварені вкруту – 4 шт.

плавлений сирок – 1 шт.

твердий сир – 60 г

часник – 1 зубок

сіль, перець – до смаку

майонез – до смаку

Приготування:

Натираємо на середній тертці почищені яйця, плавлений сирок та твердий сир. В отриману масу додаємо пропущений через прес часник. Намазку солимо, перчимо, заправляємо майонезом та гарно перемішуємо.

Начинка з варених яєць, зеленої цибулі та кропу для пирогів та пиріжків

Така начинка актуальна в будь-який сезон.

Інгредієнти:

варені яйця – 6 шт.

зелена цибуля – 100-150 г

кріп – 4-5 гілочок

сіль, мелений чорний перець – до смаку

майонез та плавлений сирок (не обов’язково) – до смаку

Приготування:

Яйця чистимо, промиваємо й нарізаємо кубиками. Зелену цибулю та кріп миємо, обсушуємо, нарізаємо. Поєднуємо все в мисці, солимо, перчимо. За бажанням додаємо майонез та натертий на середній тертці плавлений сирок.

Як приготувати смачний пиріг із яйцями та зеленою цибулею читайте тут.

Тости з пастою авокадо, яйцями та сиром

Смачна та корисна намазка прийдеться до смаку всім!

Інгредієнти:

авокадо (бажано сорту Хаас) – 1 шт.

яйця варені – 2 шт.

сік лимона – 0,5 ч. л.

кріп – до смаку

пармезан тертий – 1 ст. л.

оливкова олія – 1-2 ч. л.

сіль та спеції – до смаку

тостовий хліб обсмажений або підсушений у духовці – 4 шт.

Приготування:

Почистити авокадо та вийняти кісточку. Яйця також почистити та промити. Авокадо нарізати, полити соком лимона та викласти в миску. Додати нарізані кубиками чи натерті яйця та влити оливкову олію. Отриману масу посолити, посипати спеціями до смаку та перемішати. Пастою змастити тостовий хліб. Смачного!

Фаршировані яйця з філе оселедця

Інгредієнти:

варені яйця – 6 шт.

філе оселедця – 1 шт.

майонез – 2 ст. л.

кріп нарізаний – 1 ст. л.

сіль, перець – до смаку

Приготування:

Почищені яйця розрізати навпіл і вийняти жовток. Зробити пасту із жовтків, нарізаного кубиками філе оселедця, кропу та майонезу. Посипати пасту сіллю та перцем, перемішати. Нафарширувати отриманою начинкою половинки яєчних білків. Прикрасити до вашого смаку.

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