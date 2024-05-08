Що приготувати з варених яєць? Страв безліч! Наприклад, варені яйця можна використовувати як начинку (раз з зеленою цибулею та зеленню) для пирогів та пиріжків. Так можна використати їх у салатах, намазках, додавши до авокадо та намастивши на тости. І це ще не все!
Отже, прості страви з вареними яйцями, які легко і просто можна приготувати в домашніх умовах – читайте в матеріалі нижче.
Салат із вареними яйцями та зеленою цибулею
Вітамінний салат за лічені хвилини!
Інгредієнти:
- яйця зварені вкруту – 6 шт.
- зелена цибуля – 200-300 г
- кріп нарізаний – 1 ст. л.
- сіль, перець – до смаку
- сметана чи майонез – 5 ст. л. або до смаку
Приготування:
- Яйця чистимо та нарізаємо кубиками.
- Цибулю промиваємо, обсушуємо та нарізаємо.
Продовження рецепта тут.
Намазка з варених яєць із плавленим сирком
Такою апетитною намазкою можна також нафарширувати половинки варених яєць.
Інгредієнти:
- яйця зварені вкруту – 4 шт.
- плавлений сирок – 1 шт.
- твердий сир – 60 г
- часник – 1 зубок
- сіль, перець – до смаку
- майонез – до смаку
Приготування:
- Натираємо на середній тертці почищені яйця, плавлений сирок та твердий сир.
- В отриману масу додаємо пропущений через прес часник.
- Намазку солимо, перчимо, заправляємо майонезом та гарно перемішуємо.
Начинка з варених яєць, зеленої цибулі та кропу для пирогів та пиріжків
Така начинка актуальна в будь-який сезон.
Інгредієнти:
- варені яйця – 6 шт.
- зелена цибуля – 100-150 г
- кріп – 4-5 гілочок
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
- майонез та плавлений сирок (не обов’язково) – до смаку
Приготування:
- Яйця чистимо, промиваємо й нарізаємо кубиками.
- Зелену цибулю та кріп миємо, обсушуємо, нарізаємо.
- Поєднуємо все в мисці, солимо, перчимо. За бажанням додаємо майонез та натертий на середній тертці плавлений сирок.
Як приготувати смачний пиріг із яйцями та зеленою цибулею читайте тут.
Тости з пастою авокадо, яйцями та сиром
Смачна та корисна намазка прийдеться до смаку всім!
Інгредієнти:
- авокадо (бажано сорту Хаас) – 1 шт.
- яйця варені – 2 шт.
- сік лимона – 0,5 ч. л.
- кріп – до смаку
- пармезан тертий – 1 ст. л.
- оливкова олія – 1-2 ч. л.
- сіль та спеції – до смаку
- тостовий хліб обсмажений або підсушений у духовці – 4 шт.
Приготування:
- Почистити авокадо та вийняти кісточку. Яйця також почистити та промити.
- Авокадо нарізати, полити соком лимона та викласти в миску.
- Додати нарізані кубиками чи натерті яйця та влити оливкову олію.
- Отриману масу посолити, посипати спеціями до смаку та перемішати.
- Пастою змастити тостовий хліб. Смачного!
Фаршировані яйця з філе оселедця
Інгредієнти:
- варені яйця – 6 шт.
- філе оселедця – 1 шт.
- майонез – 2 ст. л.
- кріп нарізаний – 1 ст. л.
- сіль, перець – до смаку
Приготування:
- Почищені яйця розрізати навпіл і вийняти жовток.
- Зробити пасту із жовтків, нарізаного кубиками філе оселедця, кропу та майонезу.
- Посипати пасту сіллю та перцем, перемішати.
- Нафарширувати отриманою начинкою половинки яєчних білків. Прикрасити до вашого смаку.
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.