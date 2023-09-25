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Їжа

Тане у роті: рецепт яблучного пирога Невидимка

25 Вересня 2023, 11:57
Марина Мелехова редактор
пиріг

Цей пиріг просто тане у роті: легкий, з ніжною текстурою і неперевершеним ароматом. Готуйте Невидимку та пригощайте гостей. Він чудово підходить для звичайного сімейного обіду та святкового заходу. Насолоджуйтесь!

Інгредієнти

Для начинки:

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  • 700 г яблук
  • 2-3 столові ложки цукру
  • 2 ст.л. лимона
  • дрібка солі
  • 1 пакетик ванільного цукру

Для тіста:

  • 80 г борошна
  • 7 г розпушувача
  • 50 г цукру
  • 30 г вершкового масла
  • 100 мл молока
  • 2 яйця
  • мигдацеві пластівці, горіхи – за смаком

Приготування

  1. Яблука гарно миємо, чистимо та вирізаємо серцевинку. Шматочки яблук нарізаємо тоненькими слайсами.
  2. Потім поливаємо соком лимона та перемішуємо.
  3. Яйця вбиваємо в миску, додаємо цукор, сіль, ванільний цукор та збиваємо до пишної піни.
    Потім вливаємо тепле молоко, розтоплене масло та перемішуємо.
  4. Поступово додаємо просіяне борошно з розпушувачем та замішуємо тісто.
  5. Викладаємо на тісто яблука та перемішуємо.
  6. Перекладаємо у форму для запікання та посипаємо мигдалевими пластівцями або горіхами.
    Випікаємо у духовці за 180°С близько 50-60 хв.
  7. Після запікання дайте трохи охолонути. Насолоджуйтесь смачним яблучним пирогом та діліться смачними митями щастя з рідними та друзями!

Подавайте з кулькою морозива, горіхами та джемом.
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Фото: ШІ

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Кулінарні рецепти Яблука
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