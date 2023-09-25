Цей пиріг просто тане у роті: легкий, з ніжною текстурою і неперевершеним ароматом. Готуйте Невидимку та пригощайте гостей. Він чудово підходить для звичайного сімейного обіду та святкового заходу. Насолоджуйтесь!
Інгредієнти
Для начинки:
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- 700 г яблук
- 2-3 столові ложки цукру
- 2 ст.л. лимона
- дрібка солі
- 1 пакетик ванільного цукру
Для тіста:
- 80 г борошна
- 7 г розпушувача
- 50 г цукру
- 30 г вершкового масла
- 100 мл молока
- 2 яйця
- мигдацеві пластівці, горіхи – за смаком
Приготування
- Яблука гарно миємо, чистимо та вирізаємо серцевинку. Шматочки яблук нарізаємо тоненькими слайсами.
- Потім поливаємо соком лимона та перемішуємо.
- Яйця вбиваємо в миску, додаємо цукор, сіль, ванільний цукор та збиваємо до пишної піни.
Потім вливаємо тепле молоко, розтоплене масло та перемішуємо.
- Поступово додаємо просіяне борошно з розпушувачем та замішуємо тісто.
- Викладаємо на тісто яблука та перемішуємо.
- Перекладаємо у форму для запікання та посипаємо мигдалевими пластівцями або горіхами.
Випікаємо у духовці за 180°С близько 50-60 хв.
- Після запікання дайте трохи охолонути. Насолоджуйтесь смачним яблучним пирогом та діліться смачними митями щастя з рідними та друзями!
Подавайте з кулькою морозива, горіхами та джемом.
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Фото: ШІ