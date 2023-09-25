Цей пиріг просто тане у роті: легкий, з ніжною текстурою і неперевершеним ароматом. Готуйте Невидимку та пригощайте гостей. Він чудово підходить для звичайного сімейного обіду та святкового заходу. Насолоджуйтесь!

Інгредієнти

Для начинки:

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700 г яблук

2-3 столові ложки цукру

2 ст.л. лимона

дрібка солі

1 пакетик ванільного цукру

Для тіста:

80 г борошна

7 г розпушувача

50 г цукру

30 г вершкового масла

100 мл молока

2 яйця

мигдацеві пластівці, горіхи – за смаком

Приготування

Яблука гарно миємо, чистимо та вирізаємо серцевинку. Шматочки яблук нарізаємо тоненькими слайсами. Потім поливаємо соком лимона та перемішуємо. Яйця вбиваємо в миску, додаємо цукор, сіль, ванільний цукор та збиваємо до пишної піни.

Потім вливаємо тепле молоко, розтоплене масло та перемішуємо. Поступово додаємо просіяне борошно з розпушувачем та замішуємо тісто. Викладаємо на тісто яблука та перемішуємо. Перекладаємо у форму для запікання та посипаємо мигдалевими пластівцями або горіхами.

Випікаємо у духовці за 180°С близько 50-60 хв. Після запікання дайте трохи охолонути. Насолоджуйтесь смачним яблучним пирогом та діліться смачними митями щастя з рідними та друзями!

Подавайте з кулькою морозива, горіхами та джемом.

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Фото: ШІ