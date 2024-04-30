Лікар-косметолог Катерина Забірченко в коментарі Фактам ICTV розповіла, які можуть бути ускладнення після введення ботокса в область лоба і наскільки це небезпечно.

Ефект через 14 днів

– Для початку нагадаю, що ефект від уколу ботоксом настає через 14 днів. І в цей період можуть спостерігатися деякі ускладнення, які, поспішу заспокоїти, тимчасові й не повинні викликати особливого занепокоєння, – каже експерт.

Болить голова

Так, за словами косметолога, у перші два тижні після уколу ботокса в лоб може боліти голова. Причина: після ін’єкції один м’яз розслабляється, а інший бере все навантаження на себе. Такий головний біль можна знімати будь-яким препаратом, який вам підходить.

Набрякають очі

Також буває, що протягом цих двох тижнів, поки препарат стабілізується, можуть набрякати очі. Особливо в тих людей, які схильні до набряків і які не роблять лімфодренажних процедур.

– Знову-таки, це – тимчасове явище. Якщо воно турбує, його можна зняти кількома препаратами, наприклад, такими, як Лімфоміозот, який розганяє лімфу, – каже Катерина Забірченко.

Погіршення зору

Також, протягом 14 днів після ботоксу в лоб, деякі люди відзначають, що вони почали гірше бачити. Але насправді ботокс ніяк не впливає на очі.

Цей ефект найчастіше відчувають люди, які звикли мружитися для концентрації зору. Але коли ботокс починає діяти, вони вже не можуть цього робити і здається, що зір упав. До слова, після ботокса в лоб нерідко і виявляються реальні проблеми із зором.

Крім того, у перші дні тижня після уколу в людини може з’явитися відчуття, ніби лоб тисне на очі, хоча візуально немає жодних проявів, наприклад, брови – на місці.

Опускаються брови

Що ж стосується відстрочених ускладнень після уколу ботокса в лоб, то найнеприємніше з них, коли опускаються брови.

Для того, щоб прибрати цей ефект, косметолог може запропонувати процедури з міостимуляції, які знизять дію ботулотоксину, завдяки чому брови стають на місце. Також призначають і певні ін’єкційні препарати, якщо в цьому є необхідність.