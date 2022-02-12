На четвертий тиждень Великого посту 2022 року з 28 березня до 3 квітня організм вже переналаштується та звикне до нового раціону харчування. На цьому етапі можна подумати над тим, щоб ретельно відбирати продукти, обираючи більш низькокалорійні альтернативи. Це допоможе не набрати зайву вагу.

Людям рекомендується споживати менше простих вуглеводів, повністю відмовитися від солодощів, мінімізувати кількість хлібобулочних виробів у раціоні.

– Солодощі, хлібобулочні вироби та солодкі напої через високий вміст цукру призводять до гіперглікемії та поповнюють запаси глікогену у м’язах та печінці. Якщо запаси глікогену заповнені, глюкоза починає перетворюватися на жир і відкладатися у вигляді зайвих кілограмів, – каже лікар-дієтолог, гастроентеролог, канд. мед. наук, асистент кафедри вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського Надія Гаврилюк.

Натомість варто їсти більше овочів, зелені, фруктів, каш.

Також варто уникати зайвих перекусів, які є додатковим джерелом зайвих калорій.

Із базових рекомендацій

не додавати цукор у напої;

відмовитися від хліба під час трапези;

повністю прибрати солодощі;

більш калорійні продукти їсти вранці;

на вечерю має переважати максимально легка їжа.

Для тих, хто дотримується суворого посту, у понеділок, середу та п’ятницю (28, 30 березня та 1 квітня) дозволена лише сира їжа, у вівторок та четвер (29 та 31 березня) можна дозволити собі варені пісні страви. У суботу та неділю (2 та 3 квітня) можна приготувати страви на олії.

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Факти ICTV підготували меню на четвертий тиждень Великого посту.

Понеділок – 28 березня

Сніданок – вівсяна каша на воді з ягодами та зелений чай

– вівсяна каша на воді з ягодами та зелений чай Перекус – яблуко

– яблуко Обід – гороховий суп та шматок чорного хліба, компот без цукру

Рецепт пісного горохового супу

Інгредієнти

1 склянка гороху

2 картоплі

1 морква

1 цибулина

лавровий лист

чорний перець

сіль

олія для смаження

Приготування

Горох промити, замочити у воді на ніч. Вранці змінити воду та поставити на вогонь, дати закипіти. Почистити моркву та картоплю. Подрібнити їх та додати в суп. Цибулю почистити, порізати і обсмажити на олії, додати суміш в суп. Додати лавровий лист та перець у суп. Варити до готовності гороху та овочів.

Перекус – сира морква

– сира морква Вечеря – вітамінний салат із зеленню, огірками та помідорами

Вівторок – 29 березня

Сніданок – вірменський лаваш зі смаженими грибами та чай

– вірменський лаваш зі смаженими грибами та чай Перекус – горіхи

– горіхи Обід – томатний суп із квасолею, деруни

Рецепт томатного супу з квасолею

Інгредієнти

4 помідори

400 г консервованої квасолі з томатом

1 цибулина

1 морква

400 г консервованих помідорів

1 ст. л. олії

зелень

1 зубчик часнику

лавровий лист

спеції за смаком

Приготування

Зняти шкірку зі свіжих та консервованих помідорів. Моркву почистити та потерти на великій тертці. Цибулю почистити і нарізати дрібними кубиками, подрібнити часник. У каструлю з широким дном налити олію та обсмажити цибулю з часником. Додати моркву та продовжувати смажити. Висипати м’які консервовані помідори та порізані свіжі. Залити овочі водою та закип’ятити. Через 10 хвилин додати квасолю разом із соусом. Приправити сіллю та спеціями.

Рецепт пісних дерунів

Інгредієнти

картопля

борошно

олія

спеції та часник за бажанням

Приготування

Почистити та натерти картоплю на великій тертці. Додати в суміш часник та спеції. Виваляти в борошні та обсмажити на сковорідці.

Перекус – салат з тертої селери

– салат з тертої селери Вечеря – вінегрет з квасолею та квашеною капустою

Середа – 30 березня

Сніданок – бутерброди з авокадо та чай

– бутерброди з авокадо та чай Перекус – фруктовий салат

– фруктовий салат Обід – запечені печериці з цибулею та картоплею, узвар

Рецепт запечених печериць з цибулею та картоплею

Інгредієнти

печериці

цибуля

картопля

олія

Приготування

Почистити гриби, картоплю та цибулю. Подрібнити їх на власний розсуд. Запекти на олії в духовці за температури 180 градусів.

Перекус – салат з капусти та зелені

– салат з капусти та зелені Вечеря – запечений гарбуз чи батат

Четвер – 31 березня

Сніданок – хлібці з медом та бананом, чай

Перекус – горіхи

Обід – зрази з капустою, компот без цукру

Рецепт пісних зраз з капустою

Інгредієнти

картопля

капуста

томатна паста

борошно

сіль

олія

Приготування

Почистити та відварити картоплю, зробити пюре, охолодити його. Змішати з борошном до стану тіста. Протушкувати на олії капусту з томатною пастою. Сформувати пиріжки з капустою. Обсмажити їх на сковорідці.

Перекус – яблуко чи груша

– яблуко чи груша Вечеря – салат із морською капустою та морквою

П’ятниця – 1 квітня

Сніданок – булгур з горіхами та чай

– булгур з горіхами та чай Перекус – нут і болгарський перець

– нут і болгарський перець Обід – смажений тофу в соєво-медовому соусі

Рецепт пісного смаженого тофу в соєво-медовому соусі

Інгредієнти

400 г тофу

мед

соєвий соус

кунжут

кукурудзяний крохмаль

олія для смаження

листя салату

Приготування

Порізати тофу та обваляти шматки у кукурудзяному крохмалі. Обсмажити шматочки на олії – по 4 хвилини з кожного боку. Змішати соєвий соус та мед. Повернути всі шматочки до сковорідки, влити соус і протушкувати. Подавати на листках салату, посипати кунжутом.

Перекус – банан

– банан Вечеря – вітамінний салат із зеленню та авокадо

Субота – 2 квітня

Сніданок – шарлотка з чаєм

Рецепт пісної шарлотки

Інгредієнти

борошно

яблука

рослинна олія

Приготування

Змішати борошно, воду та олію. Помити та почистити яблука. Подрібнити їх на власний розсуд. Змастити олією лист. Викласти туди яблука та залити тістом. Випікати до готовності за температури 180 градусів.

Перекус – горіхи

– горіхи Обід – соєві котлети (легше купити морожені і лише приготувати) із салатом, сік

– соєві котлети (легше купити морожені і лише приготувати) із салатом, сік Перекус – яблука

– яблука Вечеря – бурякові оладки

Рецепт пісних бурякових оладок

Інгредієнти

буряк

борошно

олія

Приготування

Відварити буряк, почистити і потерти на дрібній тертці.

Сформувати оладки та виваляти їх у борошні.

Обсмажити на олії.

Неділя – 3 квітня

Сніданок – рис із овочами з чаєм

– рис із овочами з чаєм Перекус – запечене яблуко з медом

– запечене яблуко з медом Обід – пісні голубці та салат, сік

Рецепт пісних голубців

Інгредієнти

1 качан капусти

200 г томатної пасти

1 склянка рису

500 г печериць

1 цибуля

1 морква

сіль

перець мелений

олія

Приготування

Почистити та обсмажити до готовності гриби. Відварити рис, дати охолонути. Змішати рис та гриби. Пропарити листя капусти. Сформувати голубці. Перекласти в каструлю. На сковорідці обсмажити цибулю, моркву, влити туди томатну пасту. Залити соусом голубці, додати сіль та спеції. Варити до готовності.

Перекус – оливки

– оливки Вечеря – пісний салат із моркви з апельсинами та кукурудзою

Якщо є відчуття голоду, можна додавати до раціону свіжі овочі та фрукти без обмежень.