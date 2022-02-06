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Їжа

Вишукано та швидко: як приготувати ідеальний тартар з яловичини

6 Лютого 2022, 11:05
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
тартар з яловичини

Тартар з яловичини – страва із сирої яловичини, яка точно не залишиться непоміченою на вашому столі. Готувати тартар на подив досить швидко. Подавати його можна з червоним сухим вином та свіжим овочевим салатом.

Шеф, експерт реаліті На ножах на Новому каналі Алекс Якутов розповів, як приготувати смачний тартар з яловичини.

Інгредієнти:

  • яловича вирізка – 120 г;
  • соєвий соус – 5 г;
  • соус ворчестер – 4 г;
  • гірчиця – 5 г;
  • кетчуп –10 г;
  • соус табаско – 1 г;
  • в’ялені томати – 6 г;
  • корнішони – 10 г;
  • анчоуси – 3 г;
  • каперси – 4 г;
  • цибуля червона – 7 г;
  • цукрова пудра – 2 г;
  • перець чорний мелений – 1 г;
  • хліб – 50 г;
  • оливкова олія – 5 г;
  • часник – 3 г.

Приготування:

  1. Вирізку наріжте кубиками.
  2. В’ялені томати, корнішони, анчоуси, каперси та червону цибулю наріжте дрібними кубиками.
  3. Змішайте нарізану вирізку з усіма інгредієнтами.
  4. Хліб наріжте тонкими слайсами, збризніть оливковою олією, висушіть у духовій шафі та натріть часником. Подавайте зі стравою.
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Кулінарні рецепти , Рецепти
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