Тартар з яловичини – страва із сирої яловичини, яка точно не залишиться непоміченою на вашому столі. Готувати тартар на подив досить швидко. Подавати його можна з червоним сухим вином та свіжим овочевим салатом.

Шеф, експерт реаліті На ножах на Новому каналі Алекс Якутов розповів, як приготувати смачний тартар з яловичини.

Інгредієнти:

яловича вирізка – 120 г;

соєвий соус – 5 г;

соус ворчестер – 4 г;

гірчиця – 5 г;

кетчуп –10 г;

соус табаско – 1 г;

в’ялені томати – 6 г;

корнішони – 10 г;

анчоуси – 3 г;

каперси – 4 г;

цибуля червона – 7 г;

цукрова пудра – 2 г;

перець чорний мелений – 1 г;

хліб – 50 г;

оливкова олія – 5 г;

часник – 3 г.

Приготування: