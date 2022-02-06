Тартар з яловичини – страва із сирої яловичини, яка точно не залишиться непоміченою на вашому столі. Готувати тартар на подив досить швидко. Подавати його можна з червоним сухим вином та свіжим овочевим салатом.
Шеф, експерт реаліті На ножах на Новому каналі Алекс Якутов розповів, як приготувати смачний тартар з яловичини.
Інгредієнти:
- яловича вирізка – 120 г;
- соєвий соус – 5 г;
- соус ворчестер – 4 г;
- гірчиця – 5 г;
- кетчуп –10 г;
- соус табаско – 1 г;
- в’ялені томати – 6 г;
- корнішони – 10 г;
- анчоуси – 3 г;
- каперси – 4 г;
- цибуля червона – 7 г;
- цукрова пудра – 2 г;
- перець чорний мелений – 1 г;
- хліб – 50 г;
- оливкова олія – 5 г;
- часник – 3 г.
Приготування:
- Вирізку наріжте кубиками.
- В’ялені томати, корнішони, анчоуси, каперси та червону цибулю наріжте дрібними кубиками.
- Змішайте нарізану вирізку з усіма інгредієнтами.
- Хліб наріжте тонкими слайсами, збризніть оливковою олією, висушіть у духовій шафі та натріть часником. Подавайте зі стравою.