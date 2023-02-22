Йога – це духовна та фізична практика, яка походить зі стародавньої Індії. У сучасному світі вона часто асоціюється з різноманітними фізичними вправами, які сприяють зміцненню тіла та поліпшенню здоров’я.

Якщо говорити про йогу як про духовну практику, то фахівці вважають, що з її допомогою можна досягнути єдності розуму, тіла та духу.

Регулярні заняття можуть допомогти людині зміцнити свою фізичну форму та психічну стійкість, покращити концентрацію, а також знайти спокій і гармонію у житті.

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Якщо ви давно хотіли спробувати зайнятися йогою, не варто більше зволікати! Факти ICTV підготували поради та відео з YouTube, які допоможуть робити практику вдома.

Як йога впливає на організм

Заняття з йоги позитивно впливають на організм, особливо, якщо їх виконувати регулярно. Якщо ви почнете щодня займатися практиками, це неабияк позначиться на вашому тілі. Йога допомагає:

Зміцнити мʼязи та суглоби – виконання усіх вправ допоможуть зміцнити й розтягнути м’язи, а це покращить гнучкість, знизить ризик травм і зменшить біль у суглобах. Покращити дихальну систему – дихальні вправи з йоги (пранаями), зможуть покращити роботу легенів та зменшити ризик захворювань дихальних шляхів. Знизити стрес і відчуття тривоги – йога охоплює техніки релаксації та медитації, тому вона дійсно може допомогти зменшити рівень стресу й тривоги. Покращити кровообіг – виконання асан і пранаямів допоможе не лише покращити кровообіг, а й зменшити ризик серцево-судинних захворювань. Знизити кров’яний тиск – регулярні заняття знижують кров’яний тиск і зменшують ризик появи гіпертензії. Покращити сон – після практики якість вашого сну помітно покращиться. Йога заспокоїть організм і підготує його до глибокого сну.

Як ми бачимо, заняття з йоги мають доволі позитивний вплив на здоровʼя та самопочуття, але пам’ятайте, що всі ми індивідуальні, тому йога може вплинути на кожного по-різному!

Як почати робити практики з йоги вдома – підбірка YouTube-каналів

Yoga with Oksana Taran

Оксана Таран практикує йогу вже понад 15 років та понад 8 років викладає у своїй йога-студії у Львові. Також тренерка виступає на йога-фестивалях та проводить виїзні семінари в Україні та по всьому світу.

Оксана щороку навчається в Індії в Інституті Аштанга йоги під керівництвом Шарата Джойса, онука легендарного Патабхі Джойса.

Ціль каналу Оксани Таран – показати, що йога доступна всім! Незалежно від рівня фізичної підготовки та від вашого віку. Головне – коректно, поступово та систематично займатися.

Кілька разів на місяць Оксана викладає нові відео занять з йоги. У галереї кожен зможе знайти слушне для себе тренування: йога для початківців, вправи під час критичних днів, вечірня йога, вправи антистрес, медитації тощо.

Alma yoga з Іриною Ягубовою

Ірина Ягубова – тренерка з йоги онлайн, яка вчить людей практикам вже 13 років! Також Ірина психологиня, терапевт з освітою.

Якщо хочете навчитися медитації, йоги-нідра чи пранаями, вам точно сподобається канал Ірини.

На YouTube-каналі тренерки з йоги ви знайдете відео тренувань для будь-якого рівня підготовки: для початківців, базавого чи просунутого рівня.

Також Ірина публікує розмовні відео, де ділиться з підписниками корисною духовною інформацією.

Йога українською

Йога-вчителька Сабіна, яка зараз перебуває у Катарі, кілька разів на тиждень публікує корисні тренування для українців.

Тут ви знайдете заняття на будь-який смак: ранкова йога, вправи для мʼязів, йога на все тіло, детокс-йога та багато іншого.

За словами Сабіни, її відео для початківців розраховані на людей, які не мають жодного досвіду занять йогою. Усе, що вам знадобиться – це 20 хв вільного часу, килимок для тренування та бажання!

Always Yoga з Мілою

Міла – це тренерка, з якою ви полюбите йогу! Дівчина – сертифікована викладачка йоги та медитації (RYT400), медсестра за освітою та авторка YouTube-каналу Always Yoga з Мілою.

Дівчина часто публікує на каналі різноманітні відео, які допоможуть вам освоїти йогу, зміцнити мʼязи та розтягнутися.

На каналі Міли ви знайдете тренування з йоги для спини, на усе тіло, для розслаблення, укріплення мʼязів тощо. Також тренерка з йоги часто розповідає підписникам про користь практик та як правильно їх виконувати.

Кілька корисних відео-уроків з йоги

Безпечна розтяжка ніг для початківців від YouTube-каналу YowA – хатха йога. На прикладі нескладних вправ на відео розглядаються основи відбудови асан для розтяжки ніг.

– Для тих, хто давно займається йогою, це тренування підійде для розслаблення, – додає тренерка з йоги Альона Щербань.

Вечірня йога для початківців від Оксани Таран. Тренування триває 20 хв. Виконуйте його регулярно 2-3 рази на тиждень і вже за місяць ви неодмінно відчуєте як змінилися ваше тіло та хода.

Детокс-йога для кращого травлення. Цей комплекс містить асани скручування (скрутки), які позитивно впливають на травлення та метаболізм.