Як приготувати камамбер? Цей м’який та ніжний сир, з білою приємною скоринкою та легким грибним смаком можна їсти просто так! Але також є багато способів приготування.

Сьогодні розкажемо покроково як приготувати камамбер гриль та як запекти камамбер у духовці.

І це ще не все! З чим їсти камамбер та багато іншої корисної інформації – читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Його неповторний смак та аромат завоювали серця гурманів по всьому світу. Цей сир має довгу історію, і його виробництво відбувається за традиційними методами, які датуються століттями.

Смак камамберу може варіюватися від ніжного вершкового до гострого насиченого, залежно від тривалості його виробництва та часу дозрівання.

Камамбер гриль: рецепт у фользі

Перед запікання сир можна посипати травами. Якими саме, читайте в рецепті, що нижче.

Інгредієнти:

сир Камамбер – 1 шт.

фольга – 1 лист (40 см)

Приготування:

Головку сиру загорнути у фольгу та викласти на решітку гриля. Смажити спочатку з одного боку 4 хвилини, потім перевернути на іншій бік та смажити ще близько 4-5 хвилин. Залишити сир ще на 5 хвилин і можна смакувати.

Подайте приготовлений на грилі камамбер зі свіжим багетом, медом, горіхами, фруктами та, за бажанням з легким рожевим або червоним вином.

Камамбер у духовці: швидкий рецепт

При запіканні можна додати оливки чи маслини, свіжі чи в’ялені помідори та горіхи.

Інгредієнти:

сир Камамбер – 1 шт.

сушений базилік, чебрець та розмарин – по дрібці

оливкова олія – 1 ст. л.

часник (не обов’язково) – 1 зубок

Приготування:

У форму для запікання викласти шар пергаментного паперу. Змащувати олією не треба. Потім викласти головку сиру і зробити на ній гострим ножем надрізи хрест навхрест. Посипати сир сумішшю трав і полити оливковою олією. Посипати нарізаним часником. Запікати у духовці за 180 °С близько 15-20 хвилин. Час приготування залежить від того, який вам потрібно отримати продукт – гарно розплавлений сир чи напівм’який.

Подайте приготовлений за цим рецептом камамбер зі свіжим хлібом або грінками, французькою гірчицею та приготовленими на пару овочами.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.