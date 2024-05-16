16 Травня 2024, 10:17 Марина Мелехова редактор

Дуже поживна, смачна і бюджетна страва, яку можна комбінувати з будь-яким гарніром – курячі шлунки. Рецепт приготування — в матеріалі Фактів ICTV. Курячі шлунки: рецепт Інгредієнти: 500 г курячих шлунків;

200 г сметани;

1 морквина;

1 ріпчаста цибулина;

2 зубчики часнику;

2 ст. л. олії для смаження;

сіль,чорний мелений перець, свіжа зелень (петрушка, кріп, базилік) – за смаком. Як приготувати курячі шлунки Перед приготуванням курячі шлунки слід ретельно промити під холодною водою та видалити зовнішній їхній зовнішній шар. Підготуйте овочі, промивши та очистивши цибулю, моркву та часник. Моркву можна натерти тертушкою або нарізати соломкою чи кубиком. Цибулю нарізати кільцями, часник подрібнити. Розігрійте олію на середньому вогні у глибокій сковороді. Додайте овочі і готуйте, постійно помішуючи, приблизно 5-7 хв. Потім додайте шлунки, сіль, перець та смажте разом з овочами ще 8-10 хв. Після цього влийте сметану, пів склянки води та тушкуйте на малому вогні 15-20 хв. Зніміть з плити, додайте свіжої зелені та подавайте курячі шлунки як окрему страву або як інгредієнт супів, рагу чи салатів. Читайте також: Курячі сердечка: 5 найкращих рецептів приготування

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