Дуже поживна, смачна і бюджетна страва, яку можна комбінувати з будь-яким гарніром – курячі шлунки. Рецепт приготування — в матеріалі Фактів ICTV.
Курячі шлунки: рецепт
Інгредієнти:
- 500 г курячих шлунків;
- 200 г сметани;
- 1 морквина;
- 1 ріпчаста цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 2 ст. л. олії для смаження;
- сіль,чорний мелений перець, свіжа зелень (петрушка, кріп, базилік) – за смаком.
Як приготувати курячі шлунки
Перед приготуванням курячі шлунки слід ретельно промити під холодною водою та видалити зовнішній їхній зовнішній шар.
- Підготуйте овочі, промивши та очистивши цибулю, моркву та часник.
- Моркву можна натерти тертушкою або нарізати соломкою чи кубиком. Цибулю нарізати кільцями, часник подрібнити.
- Розігрійте олію на середньому вогні у глибокій сковороді. Додайте овочі і готуйте, постійно помішуючи, приблизно 5-7 хв.
- Потім додайте шлунки, сіль, перець та смажте разом з овочами ще 8-10 хв. Після цього влийте сметану, пів склянки води та тушкуйте на малому вогні 15-20 хв.
- Зніміть з плити, додайте свіжої зелені та подавайте курячі шлунки як окрему страву або як інгредієнт супів, рагу чи салатів.
Читайте також:Курячі сердечка: 5 найкращих рецептів приготування