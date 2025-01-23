Рецепти курячих сердечок – зовсім не складні й доступні кожному. Незвичайна текстура та неймовірний смак цього делікатесу здатні приємно здивувати навіть найвибагливіших гурманів. Однак для багатьох початківців приготування курячих сердечок може здатися складним завданням.

Курячі сердечка: рецепти на будь-який смак

Курячі сердечка – це не лише дуже смачна, а й корисна страва, багата на білок та залізо. Їх можна швидко і легко приготувати з простих інгредієнтів.

Спробуйте запропоновані рецепти курячих сердечок і насолоджуйтесь власними версіями цієї смакоти.

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Як приготувати курячі сердечка

В деяких рецептах курячі сердечка потребують попереднього приготування (варіння). А в інших, як, наприклад, у печені з курячими сердечками і картоплею, їх варто попередньо обсмажити в олії.

Як готувати курячі сердечка, щоб вийшли смачними, апетитними та поживними – читайте нижче.

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Салат із курячими сердечками

Цей салат обожнюють чоловіки. Варто приготувати, щоб здивувати та потішити їх чудовою стравою.

Інгредієнти:

курячі сердечка – 500 г

цибулина (бажано фіолетова) – 1 шт.

огірок свіжий – 1 шт.

морква по-корейськи – 80 г

майонез – 120 г

Для маринування цибулі: оцет – 1 ст. л. і цукор – 0,5 ч. л.

сіль, мелений чорний перець до смаку

Як приготувати салат із курячими сердечками:

Курячі сердечка промиваємо, викладаємо у каструлю, вливаємо приблизно 500 мл води, додаємо 1 ч. л. солі й варимо до готовності (50 хвилин). Потім їх охолоджуємо і нарізаємо смужками або кружальцями. Хоча, на бажання, можна залишити й цілими. Цибулю нарізаємо тонкими півкружальцями, додаємо оцет, цукор, 2 ст. л. води і гарно перемішуємо. Залишаємо на 15 хвилин за кімнатної температури. Потім злегка відтискаємо маринад. Огірки нарізаємо смужками. У глибокій мисці поєднуємо охолоджені сердечка, моркву по-корейськи, мариновану цибулю та огірки. Заправляємо майонезом, солимо та перчимо. Салат можна помістити у холодильник на 30 хвилин або відразу подати до столу. Смачного!

Печеня з курячими сердечками і картоплею

Неймовірна смакота, яка добре зберігається у холодильнику. Можна їсти хоч щодня.

Інгредієнти:

картопля – 7 шт.

курячі сердечка – 500 г

морква – 1 шт.

цибулина – 1 шт.

сіль, мелений чорний перець, спеції до картоплі – до смаку

олія – для смаження

вода або бульйон (овочевий, курячий чи м’ясний) – 1 л

Як приготувати печеню з курячими сердечками і картоплею:

Курячі сердечка промиваємо, обсушуємо і смажимо на олії до приємного кольору. Усі овочі чистимо. Картоплю нарізаємо великими шматками. Моркву – кружальцями або напівкружальцями. Цибулину нарізаємо маленькими кубиками. Перекладаємо моркву і цибулю до сердечок і готуємо, періодично помішуючи, 10 хвилин. У вогнетривку каструлю викладаємо картоплю і смажені з сердечками овочі. Додаємо спеції та сіль до смаку, вливаємо воду або бульйон. Каструлю накриваємо кришкою. Печеню запікаємо у духовці за 200 °С 1 годину 30 хвилин.

До печені можна також додати нарізані печериці, помідори або солодкий перець.

Шашлички з курячих сердечок

Ця страва – просто делікатес! Гурмани точно зацінять.

Інгредієнти:

курячі сердечка – 1 кг

соєвий соус – 8 ст. л.

мед – 1 ч. л.

гірчиця – 0,5 ч. л.

сіль, мелений чорний та червоний перець – до смаку

шпажки дерев’яні

Як приготувати шашлички з курячих сердечок:

У мисці поєднуємо соєвий соус, мед, гірчицю, сіль і два види перцю. Добре перемішуємо. Викладаємо у цей маринад курячі сердечка та ще раз гарно перемішуємо. Накриваємо миску харчовою плівкою. Залишаємо шашличок маринуватися на 2 години за кімнатної температури або на 4 години у холодильнику. Потім нанизуємо сердечка на дерев’яні шпажки. Шашлички смажимо на грилі до готовності (зазвичай цей процес займає 15 хвилин). Або запікаємо у духовці за 180°С близько 35 хвилин.

Курячі сердечка, смажені з цибулею

Готується страва дуже просто, а смак – неймовірний. Експериментуймо зі спеціями.

Інгредієнти:

курячі сердечка – 500 г

цибулина велика – 1 шт.

томатний соус – 1 ст. л.

сіль, мелений чорний та червоний перець – до смаку

олія – для смаження

зелень – для прикрашання

Як приготувати курячі сердечка, смажені з цибулею:

Курячі сердечка смажимо в сковороді на олії до напівготовності. Додаємо нарізану цибулю і смажимо до готовності. За 5 хвилин до закінчення приготування страву солимо, перчимо, додаємо томатний соус.

Спагеті з курячими сердечками

Макаронні вироби та підлива з курячими сердечками і овочами – чудове поєднання.

Інгредієнти:

спагеті відварені – 300 г

Для підливи:

курячі сердечка варені – 500 г

морквина – 1 шт.

цибуля – 2 шт.

печериці (бажано королівські) – 200 г

томатна паста – 1 ст. л. або томатний соус – 2 ст. л.

вода або бульйон, в якому варилися курячі сердечка – 2 склянки.

олія – для смаження

Як приготувати спагеті з курячими сердечками:

Для підливи овочі чистимо. Моркву натираємо на тертці для моркви по-корейськи. Цибулю нарізаємо напівкільцями. Смажимо овочі на олії до готовності. Потім викладаємо до овочів нарізані печериці, вливаємо бульйон, солимо, перчимо і готуємо близько 10 хвилин. Додаємо варені сердечка і тушкуємо ще 10 хвилин. У порційні тарілки викладаємо спагеті, поливаємо підливою і подаємо до столу. Смачного!

Отже, тепер в нашому кулінарному арсеналі є безліч апетитних рецептів курячих сердечок. Який вам припав до смаку? Що приготуємо сьогодні?