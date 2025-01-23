Рецепти курячих сердечок – зовсім не складні й доступні кожному. Незвичайна текстура та неймовірний смак цього делікатесу здатні приємно здивувати навіть найвибагливіших гурманів. Однак для багатьох початківців приготування курячих сердечок може здатися складним завданням.
Курячі сердечка: рецепти на будь-який смак
Курячі сердечка – це не лише дуже смачна, а й корисна страва, багата на білок та залізо. Їх можна швидко і легко приготувати з простих інгредієнтів.
Спробуйте запропоновані рецепти курячих сердечок і насолоджуйтесь власними версіями цієї смакоти.
Як приготувати курячі сердечка
В деяких рецептах курячі сердечка потребують попереднього приготування (варіння). А в інших, як, наприклад, у печені з курячими сердечками і картоплею, їх варто попередньо обсмажити в олії.
Як готувати курячі сердечка, щоб вийшли смачними, апетитними та поживними – читайте нижче.
Салат із курячими сердечками
Цей салат обожнюють чоловіки. Варто приготувати, щоб здивувати та потішити їх чудовою стравою.
Інгредієнти:
- курячі сердечка – 500 г
- цибулина (бажано фіолетова) – 1 шт.
- огірок свіжий – 1 шт.
- морква по-корейськи – 80 г
- майонез – 120 г
- Для маринування цибулі: оцет – 1 ст. л. і цукор – 0,5 ч. л.
- сіль, мелений чорний перець до смаку
Як приготувати салат із курячими сердечками:
- Курячі сердечка промиваємо, викладаємо у каструлю, вливаємо приблизно 500 мл води, додаємо 1 ч. л. солі й варимо до готовності (50 хвилин).
- Потім їх охолоджуємо і нарізаємо смужками або кружальцями. Хоча, на бажання, можна залишити й цілими.
- Цибулю нарізаємо тонкими півкружальцями, додаємо оцет, цукор, 2 ст. л. води і гарно перемішуємо. Залишаємо на 15 хвилин за кімнатної температури. Потім злегка відтискаємо маринад.
- Огірки нарізаємо смужками.
- У глибокій мисці поєднуємо охолоджені сердечка, моркву по-корейськи, мариновану цибулю та огірки.
- Заправляємо майонезом, солимо та перчимо.
- Салат можна помістити у холодильник на 30 хвилин або відразу подати до столу. Смачного!
Печеня з курячими сердечками і картоплею
Неймовірна смакота, яка добре зберігається у холодильнику. Можна їсти хоч щодня.
Інгредієнти:
- картопля – 7 шт.
- курячі сердечка – 500 г
- морква – 1 шт.
- цибулина – 1 шт.
- сіль, мелений чорний перець, спеції до картоплі – до смаку
- олія – для смаження
- вода або бульйон (овочевий, курячий чи м’ясний) – 1 л
Як приготувати печеню з курячими сердечками і картоплею:
- Курячі сердечка промиваємо, обсушуємо і смажимо на олії до приємного кольору.
- Усі овочі чистимо. Картоплю нарізаємо великими шматками. Моркву – кружальцями або напівкружальцями. Цибулину нарізаємо маленькими кубиками.
- Перекладаємо моркву і цибулю до сердечок і готуємо, періодично помішуючи, 10 хвилин.
- У вогнетривку каструлю викладаємо картоплю і смажені з сердечками овочі. Додаємо спеції та сіль до смаку, вливаємо воду або бульйон. Каструлю накриваємо кришкою.
- Печеню запікаємо у духовці за 200 °С 1 годину 30 хвилин.
До печені можна також додати нарізані печериці, помідори або солодкий перець.
Шашлички з курячих сердечок
Ця страва – просто делікатес! Гурмани точно зацінять.
Інгредієнти:
- курячі сердечка – 1 кг
- соєвий соус – 8 ст. л.
- мед – 1 ч. л.
- гірчиця – 0,5 ч. л.
- сіль, мелений чорний та червоний перець – до смаку
- шпажки дерев’яні
Як приготувати шашлички з курячих сердечок:
- У мисці поєднуємо соєвий соус, мед, гірчицю, сіль і два види перцю. Добре перемішуємо.
- Викладаємо у цей маринад курячі сердечка та ще раз гарно перемішуємо.
- Накриваємо миску харчовою плівкою.
- Залишаємо шашличок маринуватися на 2 години за кімнатної температури або на 4 години у холодильнику.
- Потім нанизуємо сердечка на дерев’яні шпажки.
- Шашлички смажимо на грилі до готовності (зазвичай цей процес займає 15 хвилин). Або запікаємо у духовці за 180°С близько 35 хвилин.
Курячі сердечка, смажені з цибулею
Готується страва дуже просто, а смак – неймовірний. Експериментуймо зі спеціями.
Інгредієнти:
- курячі сердечка – 500 г
- цибулина велика – 1 шт.
- томатний соус – 1 ст. л.
- сіль, мелений чорний та червоний перець – до смаку
- олія – для смаження
- зелень – для прикрашання
Як приготувати курячі сердечка, смажені з цибулею:
- Курячі сердечка смажимо в сковороді на олії до напівготовності.
- Додаємо нарізану цибулю і смажимо до готовності.
- За 5 хвилин до закінчення приготування страву солимо, перчимо, додаємо томатний соус.
Спагеті з курячими сердечками
Макаронні вироби та підлива з курячими сердечками і овочами – чудове поєднання.
Інгредієнти:
спагеті відварені – 300 г
Для підливи:
- курячі сердечка варені – 500 г
- морквина – 1 шт.
- цибуля – 2 шт.
- печериці (бажано королівські) – 200 г
- томатна паста – 1 ст. л. або томатний соус – 2 ст. л.
- вода або бульйон, в якому варилися курячі сердечка – 2 склянки.
- олія – для смаження
Як приготувати спагеті з курячими сердечками:
- Для підливи овочі чистимо. Моркву натираємо на тертці для моркви по-корейськи. Цибулю нарізаємо напівкільцями.
- Смажимо овочі на олії до готовності.
- Потім викладаємо до овочів нарізані печериці, вливаємо бульйон, солимо, перчимо і готуємо близько 10 хвилин.
- Додаємо варені сердечка і тушкуємо ще 10 хвилин.
- У порційні тарілки викладаємо спагеті, поливаємо підливою і подаємо до столу. Смачного!
Отже, тепер в нашому кулінарному арсеналі є безліч апетитних рецептів курячих сердечок. Який вам припав до смаку? Що приготуємо сьогодні?