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Курячі сердечка: 5 найкращих рецептів

23 Січня 2025, 13:09
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Курячі сердечка смажені з цибулею

Рецепти курячих сердечок – зовсім не складні й доступні кожному. Незвичайна текстура та неймовірний смак цього делікатесу здатні приємно здивувати навіть найвибагливіших гурманів. Однак для багатьох початківців приготування курячих сердечок може здатися складним завданням.

Курячі сердечка: рецепти на будь-який смак

Курячі сердечка – це не лише дуже смачна, а й корисна страва, багата на білок та залізо. Їх можна швидко і легко приготувати з простих інгредієнтів.

Спробуйте запропоновані рецепти курячих сердечок і насолоджуйтесь власними версіями цієї смакоти.

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Як приготувати курячі сердечка

В деяких рецептах курячі сердечка потребують попереднього приготування (варіння). А в інших, як, наприклад, у печені з курячими сердечками і картоплею, їх варто попередньо обсмажити в олії.

Як готувати курячі сердечка, щоб вийшли смачними, апетитними та поживними – читайте нижче.

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Салат із курячими сердечками

Салат з курячих сердечок

Цей салат обожнюють чоловіки. Варто приготувати, щоб здивувати та потішити їх чудовою стравою.

Інгредієнти:

  • курячі сердечка – 500 г
  • цибулина (бажано фіолетова) – 1 шт.
  • огірок свіжий – 1 шт.
  • морква по-корейськи – 80 г
  • майонез – 120 г
  • Для маринування цибулі: оцет – 1 ст. л. і цукор – 0,5 ч. л.
  • сіль, мелений чорний перець до смаку

Як приготувати салат із курячими сердечками:

  1. Курячі сердечка промиваємо, викладаємо у каструлю, вливаємо приблизно 500 мл води, додаємо 1 ч. л. солі й варимо до готовності (50 хвилин).
  2. Потім їх охолоджуємо і нарізаємо смужками або кружальцями. Хоча, на бажання, можна залишити й цілими.
  3. Цибулю нарізаємо тонкими півкружальцями, додаємо оцет, цукор, 2 ст. л. води і гарно перемішуємо. Залишаємо на 15 хвилин за кімнатної температури. Потім злегка відтискаємо маринад.
  4. Огірки нарізаємо смужками.
  5. У глибокій мисці поєднуємо охолоджені сердечка, моркву по-корейськи, мариновану цибулю та огірки.
  6. Заправляємо майонезом, солимо та перчимо.
  7. Салат можна помістити у холодильник на 30 хвилин або відразу подати до столу. Смачного!
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Печеня з курячими сердечками і картоплею

Печеня з курячими сердечками

Неймовірна смакота, яка добре зберігається у холодильнику. Можна їсти хоч щодня.

Інгредієнти:

  • картопля – 7 шт.
  • курячі сердечка – 500 г
  • морква – 1 шт.
  • цибулина – 1 шт.
  • сіль, мелений чорний перець, спеції до картоплі – до смаку
  • олія – для смаження
  • вода або бульйон (овочевий, курячий чи м’ясний) – 1 л

Як приготувати печеню з курячими сердечками і картоплею:

  1. Курячі сердечка промиваємо, обсушуємо і смажимо на олії до приємного кольору.
  2. Усі овочі чистимо. Картоплю нарізаємо великими шматками. Моркву – кружальцями або напівкружальцями. Цибулину нарізаємо маленькими кубиками.
  3. Перекладаємо моркву і цибулю до сердечок і готуємо, періодично помішуючи, 10 хвилин.
  4. У вогнетривку каструлю викладаємо картоплю і смажені з сердечками овочі. Додаємо спеції та сіль до смаку, вливаємо воду або бульйон. Каструлю накриваємо кришкою.
  5. Печеню запікаємо у духовці за 200 °С 1 годину 30 хвилин.

До печені можна також додати нарізані печериці, помідори або солодкий перець.

Шашлички з курячих сердечок

Шашлички з курячих сердечок

Ця страва – просто делікатес! Гурмани точно зацінять.

Інгредієнти:

  • курячі сердечка – 1 кг
  • соєвий соус – 8 ст. л.
  • мед – 1 ч. л.
  • гірчиця – 0,5 ч. л.
  • сіль, мелений чорний та червоний перець – до смаку
  • шпажки дерев’яні

Як приготувати шашлички з курячих сердечок:

  1. У мисці поєднуємо соєвий соус, мед, гірчицю, сіль і два види перцю. Добре перемішуємо.
  2. Викладаємо у цей маринад курячі сердечка та ще раз гарно перемішуємо.
  3. Накриваємо миску харчовою плівкою.
  4. Залишаємо шашличок маринуватися на 2 години за кімнатної температури або на 4 години у холодильнику.
  5. Потім нанизуємо сердечка на дерев’яні шпажки.
  6. Шашлички смажимо на грилі до готовності (зазвичай цей процес займає 15 хвилин). Або запікаємо у духовці за 180°С близько 35 хвилин.

Курячі сердечка, смажені з цибулею

Курячі сердечка смажені з цибулею

Готується страва дуже просто, а смак – неймовірний. Експериментуймо зі спеціями.

Інгредієнти:

  • курячі сердечка – 500 г
  • цибулина велика – 1 шт.
  • томатний соус – 1 ст. л.
  • сіль, мелений чорний та червоний перець – до смаку
  • олія – для смаження
  • зелень – для прикрашання

Як приготувати курячі сердечка, смажені з цибулею:

  1. Курячі сердечка смажимо в сковороді на олії до напівготовності.
  2. Додаємо нарізану цибулю і смажимо до готовності.
  3. За 5 хвилин до закінчення приготування страву солимо, перчимо, додаємо томатний соус.

Спагеті з курячими сердечками

Спагетті з курячими сердечками

Макаронні вироби та підлива з курячими сердечками і овочами – чудове поєднання.

Інгредієнти:

спагеті відварені – 300 г

Для підливи:

  • курячі сердечка варені – 500 г
  • морквина – 1 шт.
  • цибуля – 2 шт.
  • печериці (бажано королівські) – 200 г
  • томатна паста – 1 ст. л. або томатний соус – 2 ст. л.
  • вода або бульйон, в якому варилися курячі сердечка – 2 склянки.
  • олія – для смаження

Як приготувати спагеті з курячими сердечками:

  1. Для підливи овочі чистимо. Моркву натираємо на тертці для моркви по-корейськи. Цибулю нарізаємо напівкільцями.
  2. Смажимо овочі на олії до готовності.
  3. Потім викладаємо до овочів нарізані печериці, вливаємо бульйон, солимо, перчимо і готуємо близько 10 хвилин.
  4. Додаємо варені сердечка і тушкуємо ще 10 хвилин.
  5. У порційні тарілки викладаємо спагеті, поливаємо підливою і подаємо до столу. Смачного!

Отже, тепер в нашому кулінарному арсеналі є безліч апетитних рецептів курячих сердечок. Який вам припав до смаку? Що приготуємо сьогодні?

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