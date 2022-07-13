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Їжа

Як приготувати малосольні огірки вдома – три рецепти на трилітрову банку

13 Липня 2022, 16:01
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як приготувати малосольні огірки вдома – три рецепти на трилітрову банку
Джерело: Depositphotos

Сезон літніх овочів у самому розпалі. Саме час приготувати смачні малосольні огірки. Їх рецептів безліч – з часником чи без, з хроном чи ароматними травами тощо.

Рецепти смачних малосольних огірків – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Малосольні огірки з ароматними травами

Інгредієнти на трилітрову банку:

Зараз дивляться
  • огірки – 2-2,5 кг;
  • вода – 1,5 л;
  • сіль – дві ст. л .;
  • часник – п’ять зубчиків;
  • кріп – кілька парасольок;
  • листя хрону – два;
  • смородиновий лист – три;
  • вишневі листки  – три.

Приготування:

  1. Ретельно помийте огірки та залийте їх холодною водою на кілька годин – це допоможе позбутися можливої гіркоти.
  2. Окремо розчиніть у воді сіль.
  3. На дно банки розкладіть половину зібраних трав.
  4. Щільно укладіть огірки у банку.
  5. Додайте подріблений часник.
  6. Засуньте у банку залишки трав.
  7. Залийте огірки соляним розсолом.
  8. Закрийте банку звичайною пластиковою кришкою.
  9. Поставте її у тепле місце.

Через дві-три доби можна споживати малосольні огірки.

Хрусткі малосольні огірки

Інгредієнти на трилітрову банку:

  • огірки – 2-3 кг (скільки увійде у банку);
  • сіль – дві ст. л;
  • перець чилі – один;
  • вода – 1,5 л;
  • часник – п’ять-вісім зубчиків;
  • трави – за смаком.

Приготування:

  1. Ретельно помийте огірки та замочіть на кілька годин.
  2. На дно банки складіть трави.
  3. Наріжте перець чилі та закиньте у банку.
  4. Укладіть огірки.
  5. Додайте часник та сіль.
  6. По вінця заповніть банку водою.
  7. Зберігати огірки варто дві доби, після чого, можна куштувати.

Швидкий рецепт

Інгредієнти:

  • огірки – дивіться індивідуально;
  • петрушка та кріп – кілька пучків;
  • часник – два зубчики;
  • сіль – одна ч. л;
  • цукор – одна ч. л.;
  • перець – за смаком.

Приготування:

  1. Помийте та наріжте огірки на товсті кружечки.
  2. Мілко наріжте зелень та часник, додайте цукор та сіль.
  3. Змішайте огірки з подрібленою зеленню.
  4. Маринуйте близько 20-30 хв.

Смачні, корисні та хрусткі малосольні огірки на вашому столі. Смачного!

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Кулінарні рецепти Овочі Рецепти
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