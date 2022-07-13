Сезон літніх овочів у самому розпалі. Саме час приготувати смачні малосольні огірки. Їх рецептів безліч – з часником чи без, з хроном чи ароматними травами тощо.
Рецепти смачних малосольних огірків – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Малосольні огірки з ароматними травами
Інгредієнти на трилітрову банку:
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- огірки – 2-2,5 кг;
- вода – 1,5 л;
- сіль – дві ст. л .;
- часник – п’ять зубчиків;
- кріп – кілька парасольок;
- листя хрону – два;
- смородиновий лист – три;
- вишневі листки – три.
Приготування:
- Ретельно помийте огірки та залийте їх холодною водою на кілька годин – це допоможе позбутися можливої гіркоти.
- Окремо розчиніть у воді сіль.
- На дно банки розкладіть половину зібраних трав.
- Щільно укладіть огірки у банку.
- Додайте подріблений часник.
- Засуньте у банку залишки трав.
- Залийте огірки соляним розсолом.
- Закрийте банку звичайною пластиковою кришкою.
- Поставте її у тепле місце.
Через дві-три доби можна споживати малосольні огірки.
Хрусткі малосольні огірки
Інгредієнти на трилітрову банку:
- огірки – 2-3 кг (скільки увійде у банку);
- сіль – дві ст. л;
- перець чилі – один;
- вода – 1,5 л;
- часник – п’ять-вісім зубчиків;
- трави – за смаком.
Приготування:
- Ретельно помийте огірки та замочіть на кілька годин.
- На дно банки складіть трави.
- Наріжте перець чилі та закиньте у банку.
- Укладіть огірки.
- Додайте часник та сіль.
- По вінця заповніть банку водою.
- Зберігати огірки варто дві доби, після чого, можна куштувати.
Швидкий рецепт
Інгредієнти:
- огірки – дивіться індивідуально;
- петрушка та кріп – кілька пучків;
- часник – два зубчики;
- сіль – одна ч. л;
- цукор – одна ч. л.;
- перець – за смаком.
Приготування:
- Помийте та наріжте огірки на товсті кружечки.
- Мілко наріжте зелень та часник, додайте цукор та сіль.
- Змішайте огірки з подрібленою зеленню.
- Маринуйте близько 20-30 хв.
Смачні, корисні та хрусткі малосольні огірки на вашому столі. Смачного!
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