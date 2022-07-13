Сезон літніх овочів у самому розпалі. Саме час приготувати смачні малосольні огірки. Їх рецептів безліч – з часником чи без, з хроном чи ароматними травами тощо.

Рецепти смачних малосольних огірків – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Малосольні огірки з ароматними травами

Інгредієнти на трилітрову банку:

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огірки – 2-2,5 кг;

вода – 1,5 л;

сіль – дві ст. л .;

часник – п’ять зубчиків;

кріп – кілька парасольок;

листя хрону – два;

смородиновий лист – три;

вишневі листки – три.

Приготування:

Ретельно помийте огірки та залийте їх холодною водою на кілька годин – це допоможе позбутися можливої гіркоти. Окремо розчиніть у воді сіль. На дно банки розкладіть половину зібраних трав. Щільно укладіть огірки у банку. Додайте подріблений часник. Засуньте у банку залишки трав. Залийте огірки соляним розсолом. Закрийте банку звичайною пластиковою кришкою. Поставте її у тепле місце.

Через дві-три доби можна споживати малосольні огірки.

Хрусткі малосольні огірки

Інгредієнти на трилітрову банку:

огірки – 2-3 кг (скільки увійде у банку);

сіль – дві ст. л;

перець чилі – один;

вода – 1,5 л;

часник – п’ять-вісім зубчиків;

трави – за смаком.

Приготування:

Ретельно помийте огірки та замочіть на кілька годин. На дно банки складіть трави. Наріжте перець чилі та закиньте у банку. Укладіть огірки. Додайте часник та сіль. По вінця заповніть банку водою. Зберігати огірки варто дві доби, після чого, можна куштувати.

Швидкий рецепт

Інгредієнти:

огірки – дивіться індивідуально;

петрушка та кріп – кілька пучків;

часник – два зубчики;

сіль – одна ч. л;

цукор – одна ч. л.;

перець – за смаком.

Приготування:

Помийте та наріжте огірки на товсті кружечки. Мілко наріжте зелень та часник, додайте цукор та сіль. Змішайте огірки з подрібленою зеленню. Маринуйте близько 20-30 хв.

Смачні, корисні та хрусткі малосольні огірки на вашому столі. Смачного!