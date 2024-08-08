Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Їжа Підтримати Відео
Їжа

Як приготувати помідори по-корейськи на зиму: рецепт

8 Серпня 2024, 14:46
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Помідори по-корейськи на зиму
Джерело: Depositphotos

Помідори по-корейськи – це ідеальне поєднання пікантного, солодкого та гострого смаку, яке буде до вподоби кожному, хто любить насичені страви.

Цю закуску можна готувати також і з зелених помідорів. Але які б помідори ви не вибрали, результат перевершить всі очікування!

Отже, у нас для вас простий рецепт помідорів по-корейськи на зиму.

Зараз дивляться

А ви знали, що страва не є традиційною корейською? У нас ця назва стала популярною через використання характерної для корейської кухні приправи та способу натирання для неї моркви.

Помідори по-корейськи: швидкий рецепт

Перець чилі надасть страві додаткової гостроти. Якщо ви таке полюбляєте, використайте його до вашого смаку.

Інгредієнти:

  • помідори зелені – 2 кг
  • морква – 750 г
  • часник – 1 головка
  • цукор – 150 г
  • олія – 120 мл
  • оцет – 130 мл (кількість залежить від приправи, чи є там кислота, і від кислоти помідорів)
  • перець чорний мелений – 1/2 ч. л.
  • горошини духмяного перцю – 7-10 шт.
  • сіль – 2 ст. л.
  • приправа до моркви по-корейськи – 20 г

Приготування:

  1. Усі овочі помити. Помідори нарізати скибочками. Моркву натерти на терці для моркви по-корейськи. Почищений часник пропустити через прес.
  2. Підготовлені овочі змішати у глибокій мисці.
  3. Додати до овочів усі вищеперераховані спеції, влити олію. Перемішати і залишити маринуватися у холодильнику на 4 години.
  4. Миску з помідорами по-корейськи помістити на вогонь та довести до кипіння. Варити близько 15 хвилин. За 5 хвилин до закінчення приготування влити оцет.
  5. Гарячий салат викласти у стерилізовані банки та прикрити кришками.
  6. Дно каструлі застелити марлею та помістити туди банки. Влити теплу воду. Стерилізувати 30 хвилин після закипання води та відразу закатати.
  7. Банки з помідорами по-корейськи на зиму перевернути на столі, укутати та залишити на добу. Потім перенести на зберігання.

Помідори по-корейськи ідеально підходять як закуска до м’ясних страв, барбекю або просто як самостійна страва на святковому столі. Їх смачно вживати як холодними, так і кімнатної температури.

Читайте також:
Помідори армянчикиСмачні помідори вірменчики: рецепт томатів без шкірки

Теги
Заготовки Кулінарні рецепти Овочі Рецепт
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь