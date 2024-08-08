Помідори по-корейськи – це ідеальне поєднання пікантного, солодкого та гострого смаку, яке буде до вподоби кожному, хто любить насичені страви.
Цю закуску можна готувати також і з зелених помідорів. Але які б помідори ви не вибрали, результат перевершить всі очікування!
Отже, у нас для вас простий рецепт помідорів по-корейськи на зиму.
А ви знали, що страва не є традиційною корейською? У нас ця назва стала популярною через використання характерної для корейської кухні приправи та способу натирання для неї моркви.
Помідори по-корейськи: швидкий рецепт
Перець чилі надасть страві додаткової гостроти. Якщо ви таке полюбляєте, використайте його до вашого смаку.
Інгредієнти:
- помідори зелені – 2 кг
- морква – 750 г
- часник – 1 головка
- цукор – 150 г
- олія – 120 мл
- оцет – 130 мл (кількість залежить від приправи, чи є там кислота, і від кислоти помідорів)
- перець чорний мелений – 1/2 ч. л.
- горошини духмяного перцю – 7-10 шт.
- сіль – 2 ст. л.
- приправа до моркви по-корейськи – 20 г
Приготування:
- Усі овочі помити. Помідори нарізати скибочками. Моркву натерти на терці для моркви по-корейськи. Почищений часник пропустити через прес.
- Підготовлені овочі змішати у глибокій мисці.
- Додати до овочів усі вищеперераховані спеції, влити олію. Перемішати і залишити маринуватися у холодильнику на 4 години.
- Миску з помідорами по-корейськи помістити на вогонь та довести до кипіння. Варити близько 15 хвилин. За 5 хвилин до закінчення приготування влити оцет.
- Гарячий салат викласти у стерилізовані банки та прикрити кришками.
- Дно каструлі застелити марлею та помістити туди банки. Влити теплу воду. Стерилізувати 30 хвилин після закипання води та відразу закатати.
- Банки з помідорами по-корейськи на зиму перевернути на столі, укутати та залишити на добу. Потім перенести на зберігання.
Помідори по-корейськи ідеально підходять як закуска до м’ясних страв, барбекю або просто як самостійна страва на святковому столі. Їх смачно вживати як холодними, так і кімнатної температури.